SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 2025 : 30 ANS À TISSER ENSEMBLE NOTRE QUÉBEC FAMILLE

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Semaine québécoise des familles (SQF) sera de retour du 12 au 18 mai 2025 pour une 30e édition. Organisée par le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) depuis 1995, la Semaine québécoise des familles permet chaque année de célébrer les familles québécoises, tout en mettant en lumière l'engagement des multiples acteurs qui les entourent et les accompagnent au quotidien. Il s'agit aussi de l'occasion de sensibiliser la population aux multiples enjeux entourant la famille.

Un regard sur le chemin parcouru, un pas vers le futur

Cette année, la Semaine sera tenue sous le thème « 30 ans à tisser ensemble notre Québec Famille ». Elle marquera un moment pour réfléchir à l'évolution des besoins des familles d'hier à aujourd'hui et constater les progrès réalisés depuis 1995 en matière de services aux familles, conciliation famille-travail et plus encore. Elle rappellera également l'importance de poursuivre le travail collaboratif afin de consolider la place fondamentale de la famille dans notre société.

« Trente belles années à tisser ensemble notre Québec Famille, ça mérite d'être souligné comme il se doit ! Au cours des 30 dernières années, bien des choses ont changé et le Réseau pour un Québec Famille a toujours maintenu son engagement envers ces changements. Ensemble, préparons-nous à souligner le chemin parcouru et engageons-nous à poursuivre nos efforts pour le bien-être des familles d'ici. », énonce Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille.

Le Forum 2025, un évènement tourné vers l'action

Cette édition anniversaire culminera en un évènement unique le 20 mai au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe : le Forum 2025 - Agir ensemble pour tisser notre Québec Famille, présenté par Le Lait. À travers des activités de collaborations, des conférences et des ateliers, l'évènement réunira toutes les parties prenantes de l'écosystème famille, soit les acteurs, organisations et entreprises engagés pour le bien-être des familles québécoises. Il permettra de renforcer la compréhension du rôle de chacun au sein de l'écosystème et d'accroître les capacités nécessaires pour atteindre cet objectif commun.

Pour participer au Forum 2025, inscrivez-vous dès maintenant : https://www.quebecfamille.org/fr/inscription-forum-sqf-2025

Pour en apprendre plus sur la Semaine québécoise des familles 2025, consultez : www.quebecfamille.org/fr/sqf-2025

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille est un organisme provincial d'influence, de concertation et de renforcement de capacités. Il est composé de réseaux, de regroupements et d'associations d'organismes de secteurs variés, préoccupés par le bien-être des familles.

Sa mission est de favoriser et contribuer à l'implantation d'innovations, d'actions, de conditions, de mesures et de politiques, collectives ou organisationnelles, en faveur de l'épanouissement, du bien-être et de la qualité de vie de tous les membres de la famille.

