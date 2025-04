Une nouvelle trousse de sensibilisation à la conciliation famille-travail (CFT) pour les entreprises du commerce de détail.

BROSSARD, QC, le 24 avril 2025 /CNW/ - Dans un marché en constante évolution, où la concurrence et l'incertitude dictent le rythme, les entreprises doivent se démarquer pour attirer et fidéliser leur main-d'œuvre. Pour de nombreux propriétaires, la rentabilité et la viabilité financière demeurent la priorité, et l'idée d'investir du temps et des ressources dans la conciliation famille-travail nécessite encore d'être démontrée comme un levier stratégique.

Pourtant, c'est précisément en période de turbulences qu'il devient essentiel de prioriser ce qui constitue le cœur et le moteur de toute entreprise : les personnes qui y travaillent.

« La conciliation famille-travail est devenue une nécessité stratégique pour les entreprises du commerce de détail. Il est essentiel de créer un environnement de travail où chaque employé(e) se sent écouté(e), soutenu(e) et valorisé(e). C'est ainsi que nous renforcerons non seulement nos équipes, mais aussi tout le secteur du commerce de détail dans la province », affirme Damien Silès, président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail.

Les avantages de la conciliation famille-travail encore méconnue dans le secteur du commerce de détail

Selon un sondage Léger réalisé auprès des travailleur(-euse)s du Québec en 2024 pour le compte de Concilivi, 60% des employé(e)s du commerce de détail mentionnent que concilier famille et travail est une source de stress importante. Le même sondage souligne que l'ouverture des employeurs aux besoins en conciliation famille-travail a un impact significatif sur la satisfaction au travail pour 85 % des répondant(e)s.

Malgré cela, les propriétaires des commerces hésitent encore à s'investir. Selon Manuel Champagne de Détail Québec « La conciliation famille-travail, reconnue depuis longtemps pour ses bienfaits, représente un atout stratégique pour les détaillants, qu'ils soient petits, moyens ou grands. En adoptant des politiques favorables et en restant attentifs aux besoins de leurs employé(e)s, ces entreprises non seulement améliorent le bien-être de leur personnel, mais renforcent également leur attractivité sur un marché de l'emploi de plus en plus compétitif. Cette approche crée un environnement de travail positif, favorise la fidélisation des talents et, par ricochet, améliore l'expérience client. En somme, investir dans la conciliation famille-travail est une démarche gagnant-gagnant, bénéfique pour les employé(e)s, les employeurs et la clientèle. »

Une trousse de sensibilisation gratuite et prête à l'emploi

Dans le cadre d'un projet de recherche-action sur la conciliation famille-travail (CFT) dans le secteur du commerce de détail, financé par le Secrétariat à la condition féminine, Concilivi a conçu une trousse de sensibilisation spécialement destinée aux entreprises de ce secteur.

Sous le thème « On a chacun notre rôle à jouer en conciliation famille-travail », elle comprend quatre affiches à télécharger et à afficher, abordant des enjeux clés tels que la diversité des réalités, le rôle des gestionnaires, les ressources à explorer et l'importance du soutien des collègues.

« Forts de notre expérience, nous soulignons l'importance de créer un environnement propice à la conciliation famille-travail, fondé sur la sensibilisation et la reconnaissance des besoins de chacun. Avec cette trousse, nous offrons aux organisations des outils concrets pour amorcer le dialogue sur la conciliation famille-travail dans les entreprises du secteur du commerce de détail. Notre organisation propose également un accompagnement gratuit pour les entreprises de ce secteur qui souhaitent aller plus loin dans leur engagement en matière de CFT », mentionne Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille et de son initiative Concilivi.

Développée en collaboration avec des acteurs clés tels que le Conseil québécois du commerce de détail et Détail Québec, cette ressource répond aux défis spécifiques du milieu et rappelle que la conciliation famille-travail est une responsabilité partagée. Elle encourage la responsabilité collective et met en avant les impacts positifs pour l'ensemble des parties prenantes.

Pour télécharger gratuitement la trousse:

Trousse de sensibilisation | Conciliation famille-travail dans le commerce de détail | Concilivi

À propos de Concilivi

Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, souhaite générer une transformation durable en matière de conciliation famille-travail chez les employeurs québécois adaptée à la nouvelle réalité du travail et aux besoins des employés. Concilivi comprend un sceau de reconnaissance ainsi qu'un centre d'expertise spécialisé en conciliation famille-travail.

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance de choix qu'une organisation peut détenir pour faire valoir son engagement en matière de conciliation famille-travail. Pour sa part, le Centre d'expertise constitue le volet de recherche et d'innovation de Concilivi. Les travaux du Centre d'expertise permettent notamment d'assurer une vigie en continu pour être à l'affût des dernières tendances du marché.

