TORONTO, le 23 août 2022 /CNW/ - Au centre-ville de Winnipeg, des élèves du secondaire revêtent des tenues de chirurgien et acquièrent de l'expérience pratique dans les hôpitaux et centres de soins de santé locaux pour se préparer à des études qui les mèneront à des carrières reliées à la médecine.

Le savoir autochtone et les groupes d’agriculture durable figurent parmi les bénéficiaires du financement communautaire décerné par la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d’études (Groupe CNW/Canadian Scholarship Trust Foundation)

Ils font partie du programme d'exploration des carrières reliées à la médecine (Medical Careers Exploration Program - MCEP), programme novateur destiné aux jeunes autochtones conçu pour promouvoir les carrières dans le domaine de la santé et les études postsecondaires afin d'y parvenir. Ce programme initie les élèves à la diversité des carrières dans le domaine de la santé au moyen de stages pratiques, de programmes spécialisés en anatomie et en physiologie ainsi qu'au moyen du mentorat. Ce programme, offert dans le cadre d'un partenariat entre la Division scolaire de Winnipeg et la Pan Am Clinic Foundation, en collaboration avec de nombreux partenaires en santé, vise à combler le manque de représentation autochtone dans le domaine de la santé au Canada.

«Nous sommes reconnaissants du financement offert par le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST qui nous aidera à acheter suffisamment d'uniformes et de matériel pour équiper chaque étudiant du programme, dit Alex Carroll, coordinateur de programmes pour la Pan Am Clinic Foundation. Non seulement est-ce une exigence pour les stages de formation sur le terrain, mais cela donne aussi aux étudiants un sentiment de fierté réel, alors qu'ils gagnent en expérience au sein des divers établissements de soins de santé de la ville.»

Pendant ce temps, à Chilliwack en C.-B., les élèves de la ferme-école secondaire Sardis apprennent des notions d'horticulture durable en prévision d'une formation postsecondaire puis d'un emploi. La ferme offre des programmes pour les niveaux élémentaire, intermédiaire et secondaire. Les participants explorent les possibilités de carrière en agriculture au moyen d'expériences à la ferme et dans les champs et de cours spécialisés en gestion des parasites, planification des récoltes, entrepreneuriat agricole, foresterie et production maraîchère.

Ce ne sont là que deux des 35 organismes communautaires de partout au Canada qui ont reçu du financement cette année dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST. Par l'entremise de cette initiative, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) soutient les activités de perfectionnement et d'engagement scolaires destinées aux élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année issus de familles canadiennes à plus faible revenu. Ces programmes viennent en aide aux enfants afin qu'ils puissent acquérir les notes, les aptitudes et la confiance en soi nécessaires pour réussir à l'école et être bien préparés et équipés pour poursuivre des études postsecondaires.

La Fondation CST marque un jalon cette année, ayant décerné plus de 1 million de dollars dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST depuis 2014. Trente-cinq organismes d'un océan à l'autre ont reçu un total de 167 535 dollars en financement cette année.

Le vice-président de la Fondation CST, Peter Lewis, se dit fier du travail de la Fondation qui a pour mission de faciliter l'accès aux études postsecondaires :

« Chaque année, nous invitons des organismes communautaires de partout au Canada à participer au Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés et je suis toujours impressionné par leur sens de l'innovation et la pertinence de leurs programmes qui répondent aux besoins de diverses communautés canadiennes. Cette année ne fait pas exception; nous soulignons la présence d'organismes qui sont conscients de la valeur des études postsecondaires et des promesses d'avenir qu'elles représentent. »

À propos de la Fondation CST

La Fondation CST est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Depuis plus de 60 ans, CST remplit sa mission par le biais de ses initiatives d'intervention et de ses activités philanthropiques et grâce à ses deux filiales à part entière, Épargne C.S.T. inc. et CST Spark Inc. CST, a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires. Pour en savoir plus sur la mission de CST, allez à fondationcst.ca.

