« Nous sommes enchantés que les réputés juges de l'AJAC aient reconnu le tout nouveau Hyundai Santa Cruz comme étant un véhicule à l'avant-plan de sa catégorie », a déclaré Steve Flamand, directeur des produits et de la stratégie corporative chez Hyundai Auto Canada. « Hyundai a fait preuve d'audace dans un nouveau territoire de ce segment avec le Santa Cruz, dans l'intention de répondre aux divers besoins des clients; à savoir, ceux qui recherchent la capacité d'une camionnette, mais l'efficacité et la polyvalence d'un VUS ».

Le jury de l'AJAC réunit plus de 50 des meilleurs journalistes automobiles canadiens d'un océan à l'autre, avec pour objectif de sélectionner les gagnants en testant plus de 250 véhicules dans les conditions routières et météorologiques réelles des conducteurs canadiens. L'AJAC réunit des journalistes indépendants chevronnés travaillant dans le service de rédaction de journaux, magazines, chroniques numériques et à titre de contributeurs autonomes.

Au sujet du Santa Cruz

Le Santa Cruz a comblé un vide dans le marché en proposant un véhicule offrant à la fois la polyvalence d'une caisse ouverte et le confort en conduite quotidienne. Le couvre-caisse verrouillable du véhicule, le rangement dissimulé sous la caisse et sa conception intelligente ouvrent de nouvelles possibilités correspondant aux besoins des acheteurs. La plateforme à traction intégrale de maniabilité supérieure et les technologies de pointe du Santa Cruz en font un véritable véhicule Sport et Aventure pour le marché canadien.

Le Santa Cruz a été créé afin de devenir l'ultime véhicule de sport et d'aventure, une description confirmée dans les premiers groupes de recherche effectués par Hyundai. Le Santa Cruz est doté d'une caisse ouverte sécurisée comprenant un couvre-caisse verrouillable et un rangement sous la caisse hors de la vue. Les clients apprécient également son confort, l'espace de son habitacle, son efficacité énergétique et sa facilité de stationnement. Le Santa Cruz, avec son design unique et audacieux, a créé un tout nouveau segment répondant à ces besoins spécifiques des acheteurs comme aucun autre véhicule avant lui.

En 2021, le tout nouveau véhicule Sport et Aventure a été reconnu par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en lui accordant la cote Meilleur Choix Sécurité (TSP). Le Santa Cruz 2022 a satisfait aux six évaluations de résistance aux chocs et aux performances des phares de l'IIHS.

Pour en savoir plus sur le Santa Cruz de Hyundai, visitez :

https://www.hyundaicanada.com/en/showroom/2022/santa-cruz

The Hyundai Santa Cruz Canadian Newsroom

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 223 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec :

Jenn McCarthy, directrice nationale, relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp.

Téléphone : 416-770-0842, Courriel : [email protected]

Mohga Hassib, analyste des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp.

Bureau : (416) 434-9833, Courriel : [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.