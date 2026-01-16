OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Beijing (République populaire de Chine)



9 h 30 Le premier ministre partira pour Doha, au Qatar.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



Doha (Qatar)



15 h 30 Le premier ministre arrivera à Doha, au Qatar.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool

