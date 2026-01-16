Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Beijing (République populaire de Chine)
|
9 h 30
|
Le premier ministre partira pour Doha, au Qatar.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
Doha (Qatar)
|
15 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Doha, au Qatar.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
