16 janv, 2026, 08:00 ET

OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Beijing (République populaire de Chine)


9 h 30

Le premier ministre partira pour Doha, au Qatar.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool


Doha (Qatar)


15 h 30

Le premier ministre arrivera à Doha, au Qatar.



Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool

