31 oct, 2025, 07:32 ET
OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Gyeongju (République de Corée)
10 h 00
Le premier ministre participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).
Note à l'intention des médias :
• Représentants officiels seulement et diffuseur hôte
12 h 15
Le premier ministre prendra part à la photo de famille de l'APEC.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool et diffuseur hôte
12 h 30
Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool au début de la rencontre
12 h 45
Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et rencontrera le président du Chili, Gabriel Boric.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool
14 h 30
Le premier ministre tiendra un point de presse.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre
Busan (République de Corée)
20 h 45
Le premier ministre quittera Busan, en République de Corée.
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
