le 31 oct. 2025

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Gyeongju (République de Corée)



10 h 00 Le premier ministre participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).





Note à l'intention des médias :

• Représentants officiels seulement et diffuseur hôte



12 h 15 Le premier ministre prendra part à la photo de famille de l'APEC.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool et diffuseur hôte



12 h 30 Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



12 h 45 Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et rencontrera le président du Chili, Gabriel Boric.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



14 h 30 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre



Busan (République de Corée)

20 h 45 Le premier ministre quittera Busan, en République de Corée.





Fermé aux médias





