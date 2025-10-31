Le samedi 1 novembre 2025 English

Gyeongju (République de Corée)



10 h 00         

Le premier ministre participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).




Note à l'intention des médias :


     •  Représentants officiels seulement et diffuseur hôte



12 h 15         

Le premier ministre prendra part à la photo de famille de l'APEC.




Note à l'intention des médias :


     •  Prise d'images pool et diffuseur hôte



12  h 30         

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.




Note à l'intention des médias :


     •  Prise d'images pool au début de la rencontre



12 h 45           

Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et rencontrera le président du Chili, Gabriel Boric.




Note à l'intention des médias :


     •  Prise d'images pool



14 h 30           

Le premier ministre tiendra un point de presse.




Note à l'intention des médias :


     •  Couverture libre



Busan (République de Corée)


20 h 45           

Le premier ministre quittera Busan, en République de Corée.




Fermé aux médias



