Le Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue revient à Rouyn-Noranda pour une 5e édition très attendue

QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer le retour du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue (SIAT), qui se tiendra les 12 et 13 mai 2026 à l'Aréna Jacques-Laperrière, à Rouyn-Noranda, pour une cinquième édition très attendue. Véritable rendez-vous du secteur manufacturier québécois, l'événement réunira plus de 100 exposants et près de 1 000 visiteurs, confirmant son rôle de carrefour d'échanges et d'innovation pour l'industrie.

Cette édition se déroulera sous la présidence d'honneur de Patrick Perreault, président-directeur général de Métal Marquis. Par son engagement, il souhaite mettre son expérience et sa vision au service du milieu manufacturier afin d'inspirer l'innovation et de soutenir l'évolution durable des pratiques industrielles.

« Participer à cet événement, c'est s'offrir un moment pour prendre du recul, s'inspirer et découvrir des approches innovantes qui répondent aux réalités de nos entreprises. C'est aussi une occasion privilégiée de tisser des liens stratégiques, d'échanger entre pairs et de nourrir une vision commune, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir », mentionne-t-il.

Le Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue se positionne comme un véritable catalyseur d'idées et de solutions concrètes. Les exposants y présenteront leurs plus récentes avancées technologiques, offrant aux visiteurs un aperçu des tendances, des outils et des meilleures pratiques qui façonnent l'industrie d'aujourd'hui et de demain. En plus de stimuler le développement économique local, l'événement favorise le maillage entre les entreprises régionales et provinciales, créant des occasions de collaboration durables.

Les visiteurs sont invités à réserver leur place dès maintenant au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com