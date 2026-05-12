Le Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue ouvre ses portes sur deux journées d'innovation et d'affaires

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La 5e édition du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue (SIAT) est officiellement lancée! Plus de 100 entreprises sont réunies à l'Aréna Jacques-Laperrières de Rouyn-Noranda, prêtes à accueillir les visiteurs les 12 et 13 mai 2026. Technologies en action, démonstrations d'équipements et rencontres d'affaires : tout est en place pour deux journées riches en découvertes et en opportunités pour le milieu industriel.

« Dans une région où l'industrie et le secteur minier occupent une place stratégique, il est essentiel de créer des espaces de rencontre concrets. Ce salon agit comme un véritable carrefour d'échanges, où les expertises se croisent et où les collaborations prennent forme, » souligne Éric Pageau, promoteur des Salons Industriels.

« Notre industrie est en pleine transformation. Entre les avancées technologiques, les enjeux de main-d'œuvre et l'évolution rapide des besoins clients, une chose demeure essentielle : notre capacité à nous adapter, à innover et à avancer ensemble. Ayant moi-même grandi dans le milieu manufacturier, sur le terrain, je crois fermement que l'innovation la plus durable naît de l'alliance entre le savoir-faire humain et les technologies de pointe, » ajoute Patrick Perreault, président-directeur général de Métal Marquis et président d'honneur pour cette 5e édition du SIAT.

Le Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue promet d'être un catalyseur d'idées nouvelles et de solutions novatrices. Les exposants auront l'opportunité de présenter leurs dernières avancées technologiques, offrant ainsi aux visiteurs un aperçu des tendances et des meilleures pratiques de l'industrie. En plus de contribuer au développement économique local, il permet le maillage des industries régionales et provinciales.

Ne manquez pas cette occasion! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement dès maintenant en ligne au www.salonsindustriels.com ou directement sur place les 12 et 13 mai.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected]