Le Salon Industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait un retour attendu en 2027

CHICOUTIMI, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Après huit ans d'absence, le Salon Industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SIS) fait un retour attendu dans la région les 26 et 27 mai 2027, au Centre Georges-Vézina à Chicoutimi. Il s'agira de la 15e édition de cet événement incontournable pour les acteurs du secteur industriel et manufacturier.

Présent dans la région depuis les débuts des Salons Industriels, cet événement renoue avec ses racines en revenant au Centre Georges-Vézina, un lieu emblématique qui a marqué plusieurs éditions précédentes.

Pour cette édition 2027, les organisateurs prévoient accueillir une centaine d'exposants, représentant un large éventail d'entreprises et de fournisseurs spécialisés. L'ouverture des ventes de kiosques est imminente, offrant aux entreprises l'opportunité de réserver leur place dès maintenant dans un événement à fort potentiel d'affaires.

Pendant deux jours, le salon proposera une expérience complète, alliant découvertes technologiques, rencontres d'affaires et contenu spécialisé. Les visiteurs pourront assister à des conférences ciblées, découvrir les dernières innovations du secteur et échanger directement avec des experts et fournisseurs clés.

Pour les exposants, il s'agit d'une occasion stratégique de présenter leurs produits et services, de générer des leads qualifiés et de bâtir des partenariats durables avec des décideurs du milieu industriel. Pour les visiteurs, c'est l'endroit idéal pour trouver des solutions concrètes, se former et rester à l'affût des nouvelles tendances.

« Le retour du Salon Industriel au Saguenay-Lac-Saint-Jean est une excellente nouvelle, autant pour les entreprises de la région que pour celles qui souhaitent y développer des marchés. C'est un territoire dynamique, avec un tissu industriel solide et des décideurs présents. Nous sommes fiers de revenir aux sources avec cette 15e édition et de contribuer à créer des occasions d'affaires concrètes », souligne Éric Pageau, président du Groupe Pageau, promoteur des Salons Industriels et éditeur du Magazine MCI.

Depuis 1989, le Salon Industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue activement au développement économique de la région en rassemblant les acteurs clés de l'industrie. Cette 15e édition s'annonce comme le rendez-vous à ne pas manquer pour vendre, apprendre, innover et connecter.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com