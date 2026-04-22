Le Salon Industriel du Centre-du-Québec ouvre ses portes sur deux journées d'innovation et d'affaires

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La 6e édition du Salon Industriel du Centre-du-Québec est officiellement lancée! Plus de 300 entreprises sont réunies sur 40 000 pieds carrés d'exposition au Centrexpo Promutuel Assurance, prêtes à accueillir les visiteurs les 22 et 23 avril. Technologies en action, démonstrations d'équipements et rencontres d'affaires : tout est en place pour deux journées riches en découvertes et en opportunités pour le milieu industriel.

De gauche à droite: Hussein Ibrahim (CNIMI), Richard Blanchet (STIQ), Jean-François Houle (Ville de Drummondville), Éric Pageau (Groupe Pageau), Marc-André Leclerc (Productions Optimales), Michel Lemelin (Groupe Pageau), Gerry Gagnon (Drummond Économique), François Routhier (MMCQ) et Sébastien Schneeberger (Député de Drummond–Bois-Francs) (Groupe CNW/Salons Industriels)

« Drummondville est déjà reconnue pour son dynamisme industriel et son esprit entrepreneurial. Avec le Salon, nous recréons un peu l'expérience d'une visite d'usine, mais en rassemblant, au même endroit, les équipements, les innovations et l'expertise que les entreprises recherchent. C'est une occasion concrète de découvrir, de comparer et de faire avancer ses projets en une seule journée », affirme Éric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur des Salons Industriels.

Au-delà du plancher d'exposition, les visiteurs peuvent également profiter d'une programmation de conférences variée mettant en lumière des enjeux bien actuels : efficacité énergétique, transformation numérique, intelligence artificielle, attraction de talents et stratégies de croissance pour les manufacturiers. Animées par des experts et des acteurs reconnus du milieu, ces conférences offrent des pistes concrètes pour améliorer la productivité, optimiser les opérations et demeurer compétitif dans un contexte en constante évolution.

Le Salon Industriel du Centre-du-Québec s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les secteurs industriels et manufacturiers de la province. Donneurs d'ordres, gestionnaires, travailleurs spécialisés et professionnels de tous horizons s'y retrouvent pour faire le plein d'idées, rencontrer des fournisseurs de confiance et découvrir les tendances qui façonnent l'industrie de demain.

Ne manquez pas cette occasion! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement dès maintenant en ligne au www.salonsindustriels.com ou directement sur place les 22 et 23 avril.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected]