Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile de retour le 12 mars 2026 au Parc olympique

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile sera de retour pour une 6e édition le 12 mars 2026, au Parc olympique de Montréal. Dans un contexte marqué par l'incertitude économique, cet événement porté par INICI et un large réseau de partenaires s'impose plus que jamais comme un levier stratégique pour les employeurs québécois, tout en répondant aux aspirations d'intégration de milliers de personnes immigrantes.

Possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec ainsi que de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Salon contribue à renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises locales, tout en respectant le cadre légal en vigueur et en favorisant la construction d'une société plus inclusive.

Encore trop méconnus des entreprises, les talents internationaux ayant le statut de demandeurs d'asile représentent un véritable vivier de compétences. Bon nombre d'entre eux possèdent des formations générales ou spécialisées solides, ainsi que des expériences professionnelles diversifiées. Déjà présentes au Québec et détentrices d'un permis de travail ouvert, ces personnes peuvent rapidement contribuer aux besoins des entreprises. Il s'agit d'une main-d'œuvre hautement motivée, engagée et animée par une volonté d'intégration durable. « Dans le contexte actuel, les employeurs ont tout intérêt à se tourner vers des travailleurs issus du bassin de personnes demandant l'asile, non pas comme une solution de rechange, mais comme une solution stratégique. C'est une réponse pragmatique et conforme pour combler des postes rapidement, stabiliser les équipes et agir de façon responsable face aux réalités du marché du travail », souligne Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI.

Un rendez-vous incontournable pour les employeurs et les personnes en recherche d'emploi

Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile a fait ses preuves. En 2025 uniquement, deux éditions ont eu lieu réunissant près de 10 000 participants, des dizaines d'employeurs et partenaires, et un taux de placement de 70 % a été atteint!

Encore cette année, le Salon offrira aux entreprises l'occasion de rencontrer gratuitement un grand nombre de candidat(e)s qualifié(e)s et motivé(e)s, disponibles pour intégrer rapidement le marché du travail, dans le plein respect du cadre légal en vigueur. Des entrevues pourront être menées sur place, soutenues par une application de maillage exclusive facilitant les rencontres efficaces entre employeurs et chercheurs d'emploi.

En réunissant acteurs économiques, partenaires institutionnels et organismes communautaires, le Salon contribue à bâtir des solutions concrètes, durables et adaptées aux besoins du marché du travail québécois.

Du Parc Olympique aux régions du Québec



Les entreprises des régions occuperont de nouveau une place importante lors du Salon. L'espace En route vers ma région leur sera dédié, puisque les régions du Québec représentent de véritables pôles d'attraction et d'intégration pour les talents issus de l'immigration en quête de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles.

Par ailleurs, en plus des milliers de participants réunis pour le Salon au Parc Olympique, ce lieu emblématique sera aussi le point de départ d'un certain nombre de candidats vers les régions du Québec. Il s'agira d'une autre mission de placement dans le cadre de l'initiative En route vers ma région, créée et pilotée par INICI.

Une mobilisation collective



Le succès de ce Salon repose sur la collaboration d'un vaste réseau de partenaires institutionnels et communautaires, dont le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil du patronat du Québec, la Croix-Rouge canadienne, le CARI St-Laurent, PROMIS, l'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), le Collectif des femmes immigrantes du Québec, le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, La Maisonnée, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), L'Hirondelle, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO), Rossini, le Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO), l'Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants (ALAC), Impulsion-Travail, Attraction Baie-James, Bienvenue à l'Immigrant (BAI), La Maison d'Haïti, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, le Service d'Interprète d'Aide et de Référence aux Immigrants (SIARI), Perspective Carrière, Femmes en Emploi et DocTocToc.

C'est un rendez-vous le 12 mars prochain au Parc olympique pour la 6e édition du Salon! www.salonemploi-da.com

À propos d'INICI



INICI s'illustre comme un acteur incontournable de l'accueil, de l'intégration et de l'employabilité des personnes immigrantes au Québec depuis plus de 40 ans. Sa mission s'incarne dans un continuum de services complets : francisation, accompagnement vers l'emploi, soutien aux entreprises, projets socioculturels, avec un souci constant d'innovation et d'adaptation aux réalités du terrain.

INICI, c'est aussi un partenaire des régions. Conscient des défis uniques auxquels font face les entreprises et les collectivités en dehors des grands centres, l'organisme agit pour favoriser l'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants partout au Québec grâce à la mise en relation avec des employeurs locaux, à l'accès à la formation et à des ressources adaptées, et un soutien à l'établissement durable hors Montréal.

Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec, voilà le positionnement d'INICI.

