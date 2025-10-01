La 5e édition du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile : une première au Parc olympique!

Une solution concrète aux défis du marché du travail québécois

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Demain le 2 octobre, le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile tiendra sa 5e édition dans un lieu hautement symbolique : le Parc olympique. Bien plus qu'un site emblématique des grands rassemblements montréalais, cet espace a aussi joué un rôle social très important ayant accueilli le tout premier centre d'hébergement pour personnes demandant l'asile en 2017.

Porté par INICI et ses partenaires, avec la participation financière du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, le Salon vise à faciliter l'intégration professionnelle des personnes détentrices d'un permis de travail ouvert, tout en offrant aux entreprises du Grand Montréal et des régions une solution concrète pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs milliers de chercheur(-euse)s d'emploi et d'employeur(-euse)s s'y retrouveront, unissant leurs efforts pour bâtir une économie inclusive et durable.

Une nouveauté majeure cette année : un espace pour les entreprises en région

Fort du succès de sa nouvelle initiative En route vers ma région lancée le 10 septembre dernier, INICI souhaite cette année offrir une visibilité accrue aux entreprises situées en région ainsi qu'aux candidat(e)s qui désirent s'y établir. Ce projet vise à faire des régions du Québec de véritables pôles d'attraction et d'intégration pour les talents issus de l'immigration en quête de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles. En parallèle, il répond aux besoins pressants en main-d'œuvre dans plusieurs secteurs clés, en favorisant un maillage durable entre employeurs régionaux et les personnes demandant l'asile.

Un levier de compétitivité pour le Québec

Encore cette année, le Salon offrira aux entreprises l'occasion de rencontrer gratuitement des milliers de candidat(e)s qualifié(e)s et disponibles immédiatement. Sur place, des entrevues pourront être menées, appuyées par une application de maillage innovante qui simplifie la mise en relation entre employeurs et candidat(e)s. Dans un contexte où l'économie québécoise demeure marquée par les pressions inflationnistes, les défis de productivité et la nécessité d'attirer et de retenir les talents, cet événement s'impose comme un levier stratégique.

« Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un climat de grande incertitude économique. Dans ce contexte, elles ne peuvent se priver de l'apport de travailleurs motivés et engagés, prêts à contribuer à leur croissance », explique Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI. « Chaque intégration réussie renforce la compétitivité du Québec et prépare notre économie à mieux résister aux turbulences. »

Des résultats concrets

Lors de la dernière édition, plus de 4 000 candidat(e)s ont participé aux côtés de 67 employeur(-euse)s et de 19 partenaires. Le Salon a atteint un taux de placement impressionnant de 70 %, une preuve de son efficacité et de son rôle incontournable pour le marché du travail québécois.

Un bassin de talents encore méconnus

Les talents internationaux ayant le statut de demandeurs d'asile forment un vivier de compétences encore trop peu connu des entreprises. Grâce à leur permis de travail ouvert, ces personnes peuvent intégrer le marché du travail dès leur arrivée. Bon nombre d'entre elles disposent de formations solides et d'expériences diversifiées. C'est une main-d'œuvre avec une forte volonté d'intégration, durable et engagée.

Une mobilisation large et solidaire

Le succès de ce Salon repose également sur la collaboration d'un vaste réseau de partenaires institutionnels et communautaires, dont le Conseil du patronat du Québec, la Croix-Rouge canadienne, le CARI St-Laurent, PROMIS, l'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), le Collectif des femmes immigrantes du Québec, le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, La Maisonnée, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), L'Hirondelle, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO), Rossini, le Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO), l'Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants (ALAC), Impulsion-Travail, Attraction Baie-James, Bienvenue à l'Immigrant (BAI), La Maison d'Haïti, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire et Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé.

Le rendez-vous est donné le 2 octobre 2025 au Parc olympique pour une édition qui s'annonce riche en rencontres et en perspectives!

À propos d'INICI

INICI s'illustre comme un acteur incontournable de l'accueil, de l'intégration et de l'employabilité des personnes immigrantes au Québec depuis plus de 40 ans. Sa mission s'incarne dans un continuum de services complets : francisation, accompagnement vers l'emploi, soutien aux entreprises, projets socioculturels, avec un souci constant d'innovation et d'adaptation aux réalités du terrain.

INICI, c'est aussi un partenaire des régions. Conscient des défis uniques auxquels font face les entreprises et les collectivités en dehors des grands centres, l'organisme agit pour favoriser l'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants partout au Québec grâce à la mise en relation avec des employeurs locaux, à l'accès à la formation et à des ressources adaptées, et un soutien à l'établissement durable hors Montréal.

Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec, voilà le positionnement d'INICI.

