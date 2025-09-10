En route vers ma région : une réponse concrète aux besoins des entreprises en région

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - INICI (Immigrer, Intégrer, Innover), engagé depuis plus de 40 ans dans l'accompagnement et l'intégration socioéconomiques des personnes issues de l'immigration, lance aujourd'hui une initiative inédite : En route vers ma région. L'objectif est de faire des régions du Québec des terres d'attraction et d'accueil dynamiques pour les talents issus de l'immigration en quête de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles, tout en répondant aux besoins pressants en main-d'œuvre des entreprises locales.

Dès 6h ce matin, un groupe de vingt personnes demandant l'asile détenant un permis de travail ouvert a pris place à bord d'un autobus devant les bureaux d'INICI, en direction de la Baie-James. Pendant trois jours, ces candidats motivés et talentueux rencontreront des employeurs locaux et passeront des entrevues. Ils découvriront aussi le milieu, ses particularités culturelles, sa vie communautaire et la vigueur de son économie.

Plusieurs semaines avant le départ, INICI a procédé à une sélection rigoureuse des participants selon les besoins exprimés par les entreprises de la région, tout en les formant de manière intensive aux réalités régionales et au marché de l'emploi. Cette préparation comprenait des simulations d'entrevue et des ateliers d'intégration, menés en étroite collaboration avec Attraction Baie-James, partenaire essentiel de ce projet. INICI accompagnera aussi les participants dans leur installation afin que leur intégration dans leur nouvelle région d'accueil soit la plus fluide possible.

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, invite les employeurs d'autres régions à se joindre à l'initiative :

« La question de l'immigration, de l'emploi et de la régionalisation de la main-d'œuvre est au cœur de l'actualité sociale et politique. C'est une occasion unique pour les entreprises présentes dans les régions du Québec de puiser dans des bassins de main-d'œuvre déjà disponibles sur notre territoire. L'embauche et l'installation durable de nouveaux arrivants en région permettent de pallier la pénurie de main-d'œuvre et de soutenir la vitalité économique et démographique locale, en facilitant l'arrimage entre les besoins des entreprises et les compétences des personnes immigrantes déjà installées au Québec. »

Hamilton Cidade, directeur général d'Attraction Baie-James, ajoute :

« Ce partenariat avec INICI illustre parfaitement la vision que nous portons : attirer, accueillir et retenir de nouvelles familles et de nouveaux talents pour renforcer le tissu social et économique de la Baie-James. Chaque embauche durable contribue à propulser nos entreprises, à enrichir notre communauté et à bâtir un avenir où nos régions sont reconnues pour leur qualité de vie et leurs perspectives professionnelles. En accueillant ces candidats, nous investissons dans la prospérité partagée, ici et partout au Québec. »

Avec ce premier déploiement vers la Baie-James, l'initiative En route vers ma région porte déjà l'ambition de s'étendre à d'autres régions du Québec. En s'ouvrant à la diversité des talents déjà établis ici, les entreprises locales renforcent leur compétitivité et stimulent leur capacité d'innovation. Elles contribuent alors à bâtir des milieux de vie et de travail plus florissants, au bénéfice de l'ensemble de leur communauté.

À propos d'INICI

INICI s'illustre comme un acteur incontournable de l'accueil, de l'intégration et de l'employabilité des personnes immigrantes au Québec depuis plus de 40 ans. Sa mission s'incarne dans un continuum de services complets : francisation, accompagnement vers l'emploi, soutien aux entreprises, projets socioculturels, avec un souci constant d'innovation et d'adaptation aux réalités du terrain.

INICI, c'est aussi un partenaire des régions. Conscient des défis uniques auxquels font face les entreprises et les collectivités en dehors des grands centres, l'organisme agit pour favoriser l'intégration socioéconomique des nouveaux arrivants partout au Québec grâce à la mise en relation avec des employeurs locaux, à l'accès à la formation et à des ressources adaptées, et un soutien à l'établissement durable hors Montréal.

Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec, voilà le positionnement d'INICI.

À propos d'Attraction Baie-James

Attraction Baie-James est une organisation dédiée à l'attractivité, au développement et à la mise en valeur de la région de Baie-James. Elle joue un rôle central dans le développement économique, social et démographique de la région, en favorisant la rétention de la population, le maillage entre les candidats à l'emploi et les entreprises locales, et en accompagnant les nouveaux résidents à s'établir durablement. L'organisme réalise également des actions de promotion à même la Baie-James dans le but de la faire connaître à ses habitants, d'améliorer le sentiment d'appartenance et d'accroître la fierté.

