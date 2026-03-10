AVIS AUX MÉDIAS - REPORT du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile au 2 avril 2026

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - En raison des conditions météorologiques exceptionnelles prévues à Montréal dans les prochains jours, le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile sera reporté au 2 avril 2026, toujours au Parc olympique de Montréal.

Cet événement constitue un moment important pour favoriser les maillages entre les entreprises québécoises et les personnes demandant l'asile qui souhaitent intégrer rapidement le marché du travail. Il permet à des employeurs de différents secteurs de rencontrer des candidats motivés et autorisés à travailler, tout en contribuant à une intégration professionnelle durable.

Possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec ainsi que de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Salon contribue à renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises locales, tout en respectant le cadre légal en vigueur et en favorisant la construction d'une société plus inclusive.

Ce Salon repose sur la collaboration d'un vaste réseau de partenaires institutionnels et communautaires, dont le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil du patronat du Québec, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du Canada, le CARI St-Laurent, PROMIS, l'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), le Collectif des femmes immigrantes du Québec, le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, La Maisonnée, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), L'Hirondelle, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO), Rossini, le Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO), l'Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants (ALAC), Impulsion-Travail, Attraction Baie-James, Bienvenue à l'Immigrant (BAI), La Maison d'Haïti, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, le Service d'Interprète d'Aide et de Référence aux Immigrants (SIARI), Perspective Carrière, Femmes en Emploi et DocTocToc.

C'est un rendez-vous le 2 avril prochain au Parc olympique pour la 6e édition du Salon! www.salonemploi-da.com

