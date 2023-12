Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2023 : une mobilisation inédite !

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La deuxième édition du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile, qui s'est déroulée à Montréal le 4 décembre dernier, a été un franc succès. Plus de 3100 personnes demandant l'asile et à la recherche de travail en sol québécois se sont inscrites sur la plateforme de maillage afin d'être jumelées à un employeur. Parmi celles-ci, 2100 se sont déplacées au Salon, soit plus du double de l'an dernier. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, de la Fondation du Grand Montréal et de la Caisse populaire Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve.

(Ne pas inclure de légende) (Groupe CNW/INICI)

L'objectif de l'édition 2023 était de contribuer aux efforts pour réduire la pénurie de main-d'œuvre au Québec en facilitant le maillage entre des recruteurs et des personnes demandant l'asile. Près de 40 employeurs étaient sur place pour rencontrer les demandeurs d'asile.

Le Salon a également pu compter sur la présence de Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, de Mme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à l'Emploi ainsi qu'au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de M. William Gaudry, représentant de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, a tenu à souligner l'importance de cet événement ainsi que la résilience et la motivation des personnes demandant l'asile :

« Ce que nous avons vu le 4 décembre dernier nous a renversés ! Plus de 2000 personnes demandant l'asile, dont c'est le premier hiver pour la quasi-totalité, ont effectué le déplacement à la recherche d'un emploi décent qui leur permettra de relancer leur vie. »

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI

L'événement a été rendu possible grâce à la mobilisation du réseau communautaire. Parmi les principaux partenaires de l'édition 2023, notons le CARI Saint-Laurent, PROMIS, La Maisonnée et la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS). L'initiative a également bénéficié du soutien de la Croix-Rouge canadienne, de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), du Conseil du patronat du Québec et de l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII).

À propos d'INICI

Anciennement nommé ALPA, l'organisme INICI a pour mission d'offrir des services personnalisés d'intégration, de francisation et d'aide à l'emploi aux personnes immigrantes afin qu'elles concrétisent leurs rêves et contribuent à la prospérité du Québec et de ses régions. Chaque année, plus de 6000 personnes immigrantes bénéficient des services d'accompagnement d'INICI.

Avec la participation financière du gouvernement du Québec

SOURCE INICI

Renseignements: Marie-Laure Konan, Directrice générale INICI, 514 255-3900, [email protected]