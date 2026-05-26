Le salon Bleu : bientôt prêt à accueillir les parlementaires de nouveau!

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec annonce la fin des travaux majeurs de restauration et de rénovation de la salle de l'Assemblée nationale, communément appelée « salon Bleu ». L'entrepreneur responsable du chantier a officiellement remis les clés, ce qui marque une étape déterminante du projet mené dans ce lieu emblématique de la vie démocratique québécoise.

La fin de ces travaux réalisés dans le respect des budgets autorisés et de l'échéancier prévu permet à l'Assemblée nationale de poursuivre ses préparatifs en vue d'accueillir les parlementaires dès le début de la prochaine législature, à l'automne.

« La réouverture prochaine du salon Bleu représente bien plus que la fin d'un chantier : elle reflète notre volonté de préserver ce joyau patrimonial, haut lieu de notre démocratie, au service de l'ensemble des Québécoises et des Québécois », a souligné la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy.

Des travaux techniques à venir

Bien que les travaux de restauration et de rénovation soient terminés, le projet entre dans une nouvelle phase. Au cours des prochains mois, les équipes procéderont à l'installation et aux tests des équipements techniques et informatiques nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires. La salle du Conseil législatif, aussi connue sous le nom de « salon Rouge », sera également réaménagée et retrouvera sa vocation initiale.

À ce titre, le budget de 32,2 millions de dollars autorisé par le Bureau de l'Assemblée nationale couvrait l'octroi de contrats de services professionnels et d'approvisionnement, la restauration et l'aménagement temporaire de la salle du Conseil législatif pour permettre aux parlementaires d'y siéger, la rénovation et la restauration des antichambres et de la salle de l'Assemblée nationale ainsi que le réaménagement de la salle du Conseil législatif.

Le Bureau de l'Assemblée nationale a également autorisé un budget de 8,7 millions de dollars pour soutenir les principaux services liés aux travaux parlementaires. Un projet numérique est ainsi en voie d'être livré dans le respect du budget et de l'échéancier prévus.

Rappelons qu'en 2018, un diagnostic de l'état de la salle, réalisé par deux firmes d'architecture et d'ingénierie, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec, a déterminé que la rénovation et la restauration du salon Bleu étaient nécessaires pour préserver l'état de ce lieu à forte valeur patrimoniale.

Pour plus d'information sur la rénovation et la restauration de la salle de l'Assemblée nationale, consultez le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

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