L'Assemblée nationale du Québec présente l'exposition Les athlètes des métiers : célébrons l'excellence qui construit le Québec

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Et si l'excellence ne s'incarnait pas seulement sur un terrain sportif, mais aussi sur un chantier, dans un atelier ou une cuisine? C'est le pari de l'exposition Les athlètes des métiers, présentée à l'Assemblée nationale du Québec du 19 mai au 27 juin 2026, en collaboration avec Compétences Québec.

Gratuite, l'exposition propose un regard sur les visages des métiers spécialisés. Elle rend hommage à la passion et aux compétences de celles et ceux qui osent se mesurer aux plus hauts standards de leur domaine à l'occasion des Olympiades des métiers et des technologies.

L'Assemblée nationale invite le public à y découvrir 16 portraits puissants de jeunes athlètes au cœur de l'action : la précision d'un geste, la fierté du travail accompli ou l'euphorie d'un podium. Avec comme fil conducteur, la conviction d'avoir trouvé sa voie.

Les athlètes des métiers se veut également une invitation à explorer les parcours de formation qui mènent à ces métiers spécialisés. En les valorisant, l'initiative contribue à mieux faire connaître des voies d'avenir souvent méconnues, mais essentielles à la vitalité économique et sociale du Québec.

« L'exposition est une véritable fenêtre sur les Olympiades : elle permet au grand public de découvrir les compétitions de métiers dans toute leur intensité, leur ampleur et l'engagement qu'elles exigent. Ces événements font rayonner l'expertise du Québec au Canada et partout dans le monde », a déclaré M. Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec.

Invitation au vernissage

Le public et les représentantes et représentants des médias sont conviés au vernissage de l'exposition le 21 mai 2026 à l'Assemblée nationale.

Pour l'occasion, M. Sébastien Laframboise, chef exécutif du restaurant Le Parlementaire et ancien compétiteur aux Olympiades des métiers et des technologies (2008), prendra la parole pour parler de son parcours et témoigner des retombées durables de cette expérience sur sa carrière.

Informations détaillées

Lieu : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Dates : Du 19 mai au 27 juin 2026

Entrée : Gratuite pour toutes et tous, ouverte au public

Vernissage : 21 mai 2026, de 17 h à 19 h - ouvert au public

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]