24e édition des Prix du livre politique : l'Assemblée nationale du Québec célèbre les personnes lauréates et les finalistes!

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'ont été remis les Prix du livre politique 2026. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Frantz Benjamin, a tenu à souligner le travail réalisé par les personnes en lice.

« Depuis 2023, j'ai l'honneur de présider ce concours littéraire d'exception qui reconnaît le talent et la qualité d'écrits traitant de la politique québécoise. Je suis fier de contribuer à la promotion et à la reconnaissance d'ouvrages, de mémoires et de thèses qui nourrissent les réflexions collectives. Grâce à leur travail intellectuel, les finalistes et les personnes lauréates nous permettent de comprendre le passé, de constater le présent et de réfléchir à l'avenir. J'aime penser que ce concours est non seulement l'une des assises sur laquelle notre démocratie peut s'épanouir, mais aussi que son apport contribue à sa vitalité », a mentionné M. Benjamin.

Avec des bourses totalisant 10 500 $, les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale ont récompensé la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise.

Alexandre Dumas, lauréat (6 500 $)

La ligne de parti au Québec : de la Confédération à nos jours , Éditions du Septentrion





, Éditions du Septentrion Christophe Allaire Sévigny, finaliste (1 333,33 $)

Séparés mais égaux : enquête sur la ségrégation scolaire au Québec , Lux Éditeur



, Lux Éditeur Hélène Charron, finaliste (1 333,33 $)

La longue marche de l'égalité au Québec : sexe, genre et féminisme , Presses de l'Université de Montréal



, Presses de l'Université de Montréal David Olivier, finaliste (1 333,33 $)

Penser le Québec au quotidien : l'engagement intellectuel de Gérard Bergeron, 1956-1998, Presses de l'Université Laval

Assortis de bourses d'une valeur totale de 9 500 $, les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis à des étudiants et étudiantes qui ont déposé une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant également sur la politique québécoise.

Mémoires de maîtrise

Arthur Foucher, lauréat (3 000 $)

« We see the smoke of the White man upon all of our ground » : colonialisme municipal à Oka, 1839-1912 , Université de Montréal



, Université de Montréal Maxim Aubrey-Robillard, finaliste (1 000 $)

La solidarité internationale comme réponse à la mondialisation néolibérale : analyse des discours de la CSN et de la FTQ, Université du Québec à Montréal

Thèses de doctorat

Camille Robert, lauréate (4 000 $)

Les travailleuses de l'éducation et de la santé face au tournant néolibéral de l'État québécois (1980-1990) , Université du Québec à Montréal



, Université du Québec à Montréal Guillaume Lamy, finaliste (1 500 $)

Le renouvellement de la guerre des idées par la recherche : les stratégies d'influence des think tanks libertariens au Québec, Université du Québec à Montréal

À la suite de la cérémonie, les échanges sur les écrits sélectionnés pour les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant se sont poursuivis alors que l'entretien Les Prix du livre politique : parole à la relève! a permis aux finalistes, à la lauréate et au lauréat de discuter de leurs parcours, de leurs défis et des résultats de leurs recherches. Animé par M. Pierre-Luc Brisson, professeur au Département des sciences historiques de l'Université Laval, l'événement a été fort apprécié.

Enfin, découvrez l'histoire des Prix du livre politique en explorant l'exposition virtuelle Le pouvoir des idées.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Sources et renseignements : Laurie Gosselin-Bélanger, Téléphone : 418 473-7312, Courriel : [email protected]