SHANGHAI, 13 mars 2024 /CNW/ - Le salon AWE2024, un événement technologique de premier plan de l'industrie mondiale des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, sera lancé au New International Expo Center de Shanghai le 14 mars sous le thème « Smartize the Future » (Rendre le futur intelligent). Avec ses 13 salles d'exposition, AWE2024 attirera plus d'un millier d'acteurs de premier plan de l'industrie. Le salon AWE2024, l'une des trois principales expositions mondiales de l'industrie, accueillera près de 100 exposants qui dévoileront leurs nouveaux produits et leurs technologies et stratégies novatrices.

Photos prises lors du salon AWE2023 (PRNewsfoto/AWE) Photos prises lors du salon AWE2023 (PRNewsfoto/AWE)

AWE2024 mettra en valeur l'intégration de technologies de pointe comme l'IA avec l'industrie, en particulier les innovations faites dans les scénarios de maison intelligents et les écosystèmes axés sur la technologie. Haier Smart Home, ainsi que différentes marques sous son égide, dont Haier, Casarte, Leader, GE APPLIANCES, Fisher & Paykel et Sanyiniao, occuperont à nouveau une salle entière. Huawei présentera l'ensemble de ses produits technologiques axés sur les scénarios et son expérience de vie future interconnectée. Hisense présentera ses nouveaux téléviseurs laser, ses nouveaux écrans et ses nouveaux produits dans les domaines des puces, de l'électronique automobile, de la réalité virtuelle et des solutions énergétiques. TCL présentera plus de 150 types de produits technologiques de pointe répartis dans 37 catégories. Bosch présentera ses appareils ménagers novateurs et intelligents. Siemens présentera toute une gamme d'appareils ménagers intelligents. Panasonic lancera Panasonic Xtra, une sous-marque ciblant Generation Z. Samsung exposera ses téléphones mobiles, téléviseurs, appareils électroménagers et moniteurs de jeux qui dominent l'industrie. LG présentera ses téléviseurs portatifs, ses moniteurs de jeux OLED et ses machines d'entretien de vêtements à vapeur. Gree présentera ses solutions d'énergie solaire (éolienne), ses solutions de stockage d'énergie, son système central de climatisation, son système de chauffage par rayonnement à partir du plancher et ses systèmes d'air extérieur.

AWE2024 sera l'hôte de deux grands sommets portant respectivement sur le développement durable et la maison intelligente. Il offrira également une excellente exposition aux nouveaux produits et aux points saillants des exposants grâce à la couverture de plus de 100 médias et de plus de 1 000 diffusions en direct sur place.

Compte tenu de l'influence mondiale croissante du salon, Samsung y présentera pour la première fois l'ensemble de sa gamme de produits, y compris les téléphones mobiles. A. O. Smith sera de retour. Hitachi Air Conditioning participera à l'événement au nom de son siège social japonais. Les équipes de direction mondiales de BSH, de LG et de Samsung seront présentes au salon AWE. Des poids lourds locaux comme Haier, Hisense et TCL inviteront leurs clients internationaux.

Jiang Feng, président directeur de la China Household Electrical Appliances Association, a souligné que le salon AWE a l'intention de collaborer avec différents partenaires mondiaux pour promouvoir l'innovation technologique et le développement durable de haute qualité de l'industrie afin d'offrir aux consommateurs du monde entier une vie saine, confortable et écologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2360332/AWE_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2360333/AWE_photo_2.jpg

SOURCE AWE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]