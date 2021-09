La CDPQ et HIBV demeureront des actionnaires importants de Greenstone à la suite de

SYDNEY, TORONTO et MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente visant l'acquisition d'une participation de 33,4 % dans Greenstone, l'un des principaux distributeurs de produits d'assurance en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Fondée en 2007, Greenstone a son siège social à Sydney. L'entreprise s'est spécialisée dans le développement de produits simples et abordables d'assurance vie et d'assurance générale pour les Australiens et les Néo-Zélandais. Ce positionnement a permis à Greenstone, qui a plus de 650 000 polices en vigueur, de rapidement devenir un chef de file dans la distribution directe de produits d'assurance. Son approche unique axée sur le client et la technologie lui a valu de nombreux prix et distinctions dans

L'investissement du RREO représente une sortie complète pour le cofondateur Gavin Donnelly, tandis que les deux autres principaux actionnaires, HIBV et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, réduiront leur participation au prorata et détiendront collectivement les parts restantes. Le RREO se réjouit de travailler en collaboration avec HIBV et la CDPQ pour renforcer la mission de Greenstone visant à offrir des produits d'assurance novateurs aux consommateurs australiens et néo-zélandais.

« Nous sommes heureux que le RREO, un autre investisseur à long terme, se joigne à nous. Sa grande expertise de l'investissement dans des entreprises de services financiers de premier ordre ainsi que son modèle de partenariat à valeur ajoutée en fait un promoteur idéal. Cette participation importante du RREO confirme la qualité de notre offre et notre engagement envers la croissance à long terme de l'entreprise », a déclaré Brenard Grobler, chef de la direction de Greenstone.

« L'investissement dans Greenstone est aligné à notre stratégie qui consiste à investir dans des entreprises de services financiers de premier plan, dotées d'équipes de direction de grande qualité et d'une technologie novatrice. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler étroitement avec la direction et nos partenaires, et de contribuer au succès continu de l'entreprise », a souligné Ben Chan, directeur général principal, Asie-Pacifique du RREO.

« Nous sommes ravis que le RREO se joigne à nous à titre de nouvel investisseur dans Greenstone. Nous entretenons une relation de travail de long terme, ayant investi ensemble avec succès dans des entreprises et démontré notre engagement envers les initiatives ESG au fil des ans », a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « Greenstone est un chef de file de l'assurance, un secteur clé pour la CDPQ, que nous sommes heureux d'appuyer depuis 2016. Nous sommes enthousiastes à l'idée de coopérer avec le RREO et l'équipe de direction alors que l'entreprise franchit la prochaine étape de sa croissance. »

Le RREO et la CDPQ sont tous deux d'importants investisseurs en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Fort d'un portefeuille diversifié en placements privés, en infrastructures et en ressources naturelles, le RREO a dernièrement investi dans Abano Healthcare Group et Asia Pacific Healthcare Group. Pour sa part, la CDPQ est également active dans le secteur des infrastructures, de l'immobilier logistique et des placements privés. Healthscope, un exploitant d'hôpitaux privés, et Sydney Metro comptent parmi ses investissements récents.

La transaction est assujettie à l'approbation du Foreign Investment Review Board de l'Australie et à d'autres conditions de clôture.

À PROPOS DE GREENSTONE

Greenstone se spécialise dans l'utilisation de la technologie et d'analyses de données afin de concevoir, de commercialiser, de distribuer et d'administrer des produits d'assurance personnelle. L'entreprise offre des produits d'assurance vie, funéraire, protection du revenu, vétérinaire et d'assurance générale. Ces produits sont distribués par l'intermédiaire des marques exclusives de Greenstone (Real Insurance, Australian Seniors, New Zealand Seniors, OneChoice, Guardian Insurance et Prime Pet Insurance) et de marques à affinités (Medibank, ahm, Woolworths, Guide Dogs Pet Insurance et RSPCA Pet Insurance). De plus, Greenstone distribue les produits de ses marques exclusives et à affinités et de tiers sur son site Web de comparaison en ligne, Choosi.

À PROPOS DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est l'administrateur du plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada, son actif net sous gestion totalisant 227,7 milliards de dollars canadiens (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2021, à moins d'indication contraire). Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui était entièrement capitalisé au 1er janvier 2021, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ totalisait 390 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

