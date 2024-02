OTTAWA, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada a terminé ses prévisions du revenu agricole pour 2023 et 2024, et les résultats démontrent que le revenu agricole canadien global aurait atteint un niveau record en 2023.

Le secteur agricole a continué d'afficher de très bonnes performances économiques globales en 2023, malgré de nombreux défis, notamment les sécheresses dans l'ouest du Canada et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, la poursuite de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et d'autres conflits mondiaux. Bien que chaque exploitation soit unique et ait vécu la dernière année différemment, cette croissance continue du revenu agricole global montre que, malgré l'incertitude et la volatilité ayant caractérisé la dernière année, le secteur demeure résilient.

Pour 2023, le revenu monétaire net (RMN), principale mesure utilisée par Agriculture et Agroalimentaire Canada pour calculer le revenu agricole, devrait avoir enregistré une augmentation de 13 %, atteignant un nouveau record de 24,8 milliards de dollars. Alors que la croissance des dépenses et des recettes devrait être beaucoup plus modeste qu'en 2021 et en 2022, la croissance des recettes pour 2023 devrait encore être supérieure à celle des dépenses, ce qui se traduirait par un nouveau record pour le RMN.

Le principal facteur de cette augmentation attendue est une hausse prévue des recettes des productions animales de près de 10 %, pour atteindre 37,3 milliards de dollars. Les recettes des productions végétales ont connu une croissance impressionnante en raison des prix, qui, combinée à une croissance modérée des recettes de l'industrie sous gestion de l'offre, a plus que compensé la baisse attendue des recettes dans les productions porcines. Les recettes des productions végétales devraient également avoir augmenté (de 4 % pour atteindre 56 milliards de dollars), l'amélioration de la mise en marché des céréales ayant largement atténué l'effet de la baisse des prix. On s'attend à ce que les dépenses d'exploitation n'aient augmenté que de 2 % pour atteindre 74,9 milliards de dollars, ce qui est bien inférieur à l'augmentation de 20 % observée en 2022. Si certaines dépenses, telles que la main-d'œuvre et les frais d'intérêts, devraient continuer à augmenter, d'autres, notamment les engrais et les carburants, sont censées diminuer.

On s'attend à des résultats du même ordre pour ce qui est du revenu net d'exploitation (RNE) moyen par exploitation agricole, qui devrait avoir augmenté de 17 % en 2023, passant de 132 000 $ en 2022 à 155 000 $ en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 34 % par rapport à la moyenne de 2018 à 2022. Le revenu moyen des familles agricoles, qui comprend les revenus non agricoles, devrait avoir augmenté de 11 % pour atteindre 239 000 $ en 2023. Des augmentations du RNE sont attendues pour tous les types d'exploitations, à l'exception des exploitations porcines et des exploitations avicoles et ovocoles.

En ce qui concerne les perspectives pour 2024, le RMN devrait diminuer de 14 % pour s'établir à 21,3 milliards de dollars, les recettes monétaires étant censées diminuer légèrement et les dépenses augmenter légèrement, mais le RMN demeure supérieur de 28 % à la moyenne de 2018 à 2022. Si l'on part du principe que l'année de production sera normale, les recettes des cultures devraient diminuer de 5 % en raison de la poursuite de la baisse des prix. Les recettes des productions animales devraient continuer à augmenter, mais seulement de 2 %, soit à un rythme beaucoup moins marqué, car la croissance des prix des bovins devrait ralentir. Les revenus moyens des exploitations agricoles et des familles d'agriculteurs devraient suivre une tendance similaire à celle observée pour les mesures globales du revenu.

Statistique Canada publiera les recettes du quatrième trimestre de 2023 le 29 février 2024, et ses estimations du revenu agricole pour 2023 le 29 mai 2024. Les prochaines prévisions d'Agriculture et Agroalimentaire Canada s'appuieront sur ces publications ; elles seront mises à jour pour 2024 et seront établies pour 2025.

Citation

« Les agriculteurs et les agricultrices du Canada continuent de travailler sans relâche chaque jour pour fournir des aliments sains, nutritifs et durables à la population de tout le pays et du monde entier. Les résultats des prévisions du revenu agricole nous montrent à quel point notre secteur est résilient, affichant une croissance continue du revenu agricole global. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je reconnais le rôle vital que jouent nos producteurs agricoles dans la croissance de l'économie et le soutien de notre pays et je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider. ».

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

