Le restaurant de l'ITHQ sauve une semence ancestrale et met la betterave blanche Albina Vereduna à son menu!

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Restaurant de l'ITHQ est fier d'inscrire à son menu, à compter d'aujourd'hui et pour les deux prochaines semaines, des betteraves blanches de type Albina Vereduna. La semence ancestrale à l'origine de cette délicieuse variété risquait de disparaître, n'eût été de l'engagement du chef Jonathan Lapierre-Réhayem dans le cadre de l'opération Gardiens de Semences. Cette initiative du réseau Arrivage, qui tisse des liens entre semenciers, agriculteurs et restaurateurs, vise à sauver des variétés de légumes en voie de disparition.

« J'ai toujours eu à cœur de travailler de façon durable et de mettre en lumière notre terroir. Dans un contexte d'industrialisation de l'agriculture, où seule une petite gamme de légumes est cultivée par les grandes compagnies, le projet Gardiens de Semences est une excellente façon de favoriser une biodiversité alimentaire. Je considère que les restaurateurs ont une responsabilité en ce sens. Parrainer une semence comme la betterave Albina Vereduna permet également aux étudiants de l'ITHQ, de passage dans nos cuisines, d'apprendre à valoriser un produit méconnu et d'être sensibilisés à ces enjeux très actuels. » - Jonathan Lapierre-Réhayem, chef de cuisine au Restaurant de l'ITHQ

Les semences de betteraves Albina Vereduna sont le fruit du travail du semencier Patrice Fortier, de La société des plantes, une petite entreprise paysanne qui a pignon sur rue à Kamouraska. La production des 50 kg de betteraves blanches qui garniront les assiettes du Restaurant de l'ITHQ au cours des deux prochaines semaines, a été confiée aux étudiants de l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville.

La betterave Albina Veredura, exceptionnellement sucrée et dont la texture fine rappelle celle de la pomme de terre, figurera sur la carte du Restaurant de l'ITHQ le midi et dans son menu dégustation du soir. Apprêtée avec le magret de canard, les épinards et la purée de maïs au piment Gorria ou encore servie rôtie avec la ricotta maison, le caramel de lactosérum et le crumble de pommes de terre, la betterave Albina Vereduna est surtout mise à l'honneur dans une volonté du Restaurant de l'ITHQ de célébrer les goûts d'ici et le travail des artisans qui œuvrent pour sa survie.

