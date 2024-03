Le respect de la Loi sur l'équité salariale : une priorité!

QUÉBEC, le 1er mars 2024 /CNW/ - À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle aux employeurs leurs obligations au regard de la Loi sur l'équité salariale (LES).

En 2024, plus de 8 000 employeurs devront réaliser l'exercice initial d'équité salariale ou l'évaluation du maintien de l'équité salariale pour que les emplois à prédominance féminine soient reconnus à leur juste valeur. Ils devront ensuite remplir la Déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale (DEMES) pour informer la CNESST que les travaux ont été réalisés.

Une nouvelle campagne de sensibilisation

Lundi prochain, la CNESST lancera une nouvelle campagne sous le thème « Respectons la Loi sur l'équité salariale ». Plusieurs messages publicitaires seront diffusés pour sensibiliser les employeurs à l'importance de remplir leurs obligations et de prioriser l'équité salariale. La CNESST vise également à inciter un plus grand nombre de milieux de travail du Québec à appliquer la LES.

Pour visionner le message vidéo et en savoir plus sur la campagne, visitez la page Web l'équité salariale, c'est une priorité | CNESST.

L'équité salariale expliquée en balado

L'équité salariale est un droit pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs depuis plus de 25 ans. Elle consiste à attribuer aux personnes occupant des emplois féminins un salaire égal à celui donné aux personnes exerçant des emplois masculins qui sont différents, mais évalués et reconnus comme étant équivalents dans une entreprise.

Le tout nouveau balado de la CNESST, « La juste valeur », démystifie ce principe de façon moderne et divertissante. Visant à outiller les personnes salariées, il est un outil incontournable pour se familiariser avec le droit fondamental à un salaire juste et équitable.

Dans une série de quatre épisodes, l'animatrice et comédienne Alice Pascual partage ses découvertes avec l'auditoire. Au fil de ses rencontres, des concepts parfois complexes, comme la discrimination basée sur le sexe et la différence entre l'égalité salariale et l'équité salariale, prennent tout leur sens. L'origine de la LES, les caractéristiques des emplois à prédominance féminine, le rôle des personnes conseillères et enquêtrices en équité salariale ainsi que les droits et les recours prévus à la LES n'auront plus aucun secret pour l'auditoire!

Écoutez dès aujourd'hui La juste valeur sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ainsi que sur le site Web de la CNESST.

Citations

« La Loi sur l'équité salariale vise à assurer une juste reconnaissance à toutes les travailleuses du Québec. L'application de la LES est une obligation, et tous les milieux doivent s'y conformer et ainsi contribuer à réduire l'écart salarial entre les emplois typiquement féminins et les emplois typiquement masculins, au bénéfice de tout le Québec. Cela repose en grande partie sur la participation active de tous. J'invite les employeurs, les travailleuses et les travailleurs à profiter des outils à leur disposition pour bien comprendre et appliquer le concept de l'équité salariale. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le travail des femmes mérite d'être reconnu à sa juste valeur. La diminution des iniquités salariales dans les milieux de travail nécessite des efforts de la part de chacun et chacune, notamment en ce qui a trait à la réalisation des travaux d'équité salariale. À cet effet, la CNESST est là pour accompagner et outiller les milieux de travail. Ensemble, faisons de l'application de la Loi sur l'équité salariale une priorité! »

- Julie Cerantola, vice-présidente à l'équité salariale

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

