Le réseau vert de ZTE renforce le développement durable.

Au MWC Shanghai 2023, ZTE a présenté sa captivante île écologique verte, qui est en parfaite adéquation avec le thème « Green for All » (vert pour tous).

ZTE croit fermement que la solution passe par l'adoption de l'innovation technologique et l'amélioration constante des produits et des solutions en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de chaque unité de données de manière plus intelligente.

ZTE vise à étendre ses concepts de développement durable et ses solutions innovantes à d'autres industries, contribuant ainsi à la transformation numérique et au progrès de la société, tout en donnant la priorité à la viabilité

SHANGHAI, le 3 juill. 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a présenté ses innovations technologiques de pointe, ses visions écologiques et à faible émission de carbone, ainsi que ses réalisations en matière de réseau vert aux visiteurs du MWC Shanghai 2023. C'est dans le cadre de cet événement, tenu au Shanghai New International Expo Center, que ZTE a présenté sa captivante île écologique verte, en parfaite adéquation avec le thème « Green for All » (vert pour tous).

Parvenir à une société verte et à faibles émissions de carbone est un objectif à long terme qui nécessite un engagement permanent. Alors que le trafic réseau continue de croître, le défi que représente la réalisation de cet objectif devient encore plus grand. ZTE croit fermement que la solution réside dans l'adoption de l'innovation technologique et dans l'amélioration constante des produits et des solutions afin d'accroître l'efficacité énergétique de chaque unité de données de manière plus intelligente. En donnant la priorité aux progrès en matière d'efficacité énergétique, ZTE s'efforce de contribuer à la réalisation d'une société durable et respectueuse de l'environnement.

Au cours du MWC Shanghai, ZTE a présenté ses innovations technologiques dans le domaine des réseaux verts à faible consommation d'énergie. Dans le domaine du réseau d'accès radio (RAR), la solution PowerPilot de ZTE, désormais dans sa version Pro, a réalisé des progrès notables, permettant des économies d'énergie globales de 35 %. En ce qui concerne le réseau central, ZTE a introduit la première fonction verte intelligente de plan d'utilisateur basée sur le R17, ce qui a permis de réaliser des économies d'énergie intelligentes de 25 % pendant les périodes de faible trafic. ZTE a également présenté des solutions complètes d'optimisation de l'efficacité énergétique dans le réseau de support, couvrant les cartes, les appareils et les réseaux. En outre, l'exposition a présenté la technologie innovante de la carte d'équilibrage de la température composite VC de ZTE, permettant aux clients de constater l'effet de refroidissement tangible à l'aide d'un pistolet thermique.

Dans le domaine de l'énergie de télécommunication, ZTE a dévoilé sa solution de réseau énergétique sans carbone V2.0. Cette solution novatrice intègre la gestion infonuagique pour la production d'énergie verte, la conversion d'énergie à haut rendement, le stockage intelligent de l'énergie et la consommation précise d'énergie. En englobant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en énergie, cette solution permet de réaliser des économies d'énergie globales, de réduire les émissions et d'améliorer l'efficacité, contribuant ainsi à un avenir durable et à faible émission de carbone.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'économie d'énergie écologique, les solutions de ZTE sont conçues de manière réfléchie avec des mécanismes tels que le « réveil minimum » et la « protection contre le trafic en rafale ». Ces caractéristiques garantissent une expérience utilisateur harmonieuse tout en établissant des réseaux non seulement écologiques et économes en énergie, mais aussi fiables et résilients. En intégrant ces mécanismes, ZTE vise à trouver un équilibre entre la durabilité environnementale et la fourniture de services de réseau de haute qualité à ses utilisateurs.

ZTE est profondément engagée dans le développement durable et s'efforce de paver la « route d'arbres » de l'économie numérique, contribuant ainsi à l'objectif mondial de neutralité carbone. En 2022, ZTE a obtenu des résultats remarquables dans le cadre de ses objectifs écologiques et à faible émission de carbone, réalisant une économie d'énergie de 57,56 millions de kWh et une réduction totale des émissions de carbone de 7,48 % par rapport à l'année précédente, tout en maintenant la croissance de son chiffre d'affaires.

Le 24 mai de cette année, lors de la journée de l'innovation organisée à Shenzhen, ZTE a annoncé sa participation à l'initiative Science Based Targets (SBTi) (cibles fondées sur la science), qui vise à fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone scientifiquement étayés. Conformément aux exigences de l'initiative, ZTE fixera des objectifs scientifiques à court terme et des objectifs nets zéro à long terme. Le but consiste à atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre respectant la limite de réchauffement de 1,5 °C dans un délai de 5 à 10 ans et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 au plus tard.

En tant que chef de file mondial des solutions intégrées de communication et d'information, ZTE s'engage activement dans des activités de bien-être public liées à l'environnement. ZTE collabore avec la China Green Carbon Foundation pour créer le « ZTE Public Welfare Ecological Conservation Special Fund » et mène des initiatives de plantation d'arbres dans la ferme forestière de la rivière Baihu, sous l'égide du bureau forestier Tangwanghe de la ville de Yichun, dans la province de Heilongjiang, afin de contribuer à la restauration de l'environnement écologique local.

Lors de l'exposition de Shanghai, ZTE a présenté son programme caritatif « Forest Carbon Sink », qui encourage la plantation d'arbres par le balayage de codes QR. Cette initiative, présentée au MWC Shanghai, vise à sensibiliser le public à la protection de l'environnement et à encourager une participation active à la conservation écologique.

Lors d'un entretien avec les médias, Mme Chen Zhiping, vice-présidente de ZTE et directrice générale des stratégies de marque et de relations publiques, a souligné les réalisations exceptionnelles de ZTE dans l'adoption des principes des pratiques vertes et à faible émission de carbone. À la fin de l'année 2022, les solutions d'économie d'énergie du réseau vert de ZTE avaient été mises en œuvre avec succès dans plus de 30 réseaux dans le monde, englobant plus de 1,5 million de sites et 250 000 centres de données en armoire. Ces solutions ont joué un rôle important en aidant les exploitants mondiaux à économiser 10 milliards de kWh d'électricité par an.

Mme Chen a souligné l'engagement inébranlable de ZTE à l'égard de son positionnement écologique en tant que « moteur de l'économie numérique ». L'entreprise vise à étendre ses concepts de développement durable et ses solutions innovantes à d'autres industries, contribuant ainsi à la transformation numérique et au progrès de la société, tout en donnant la priorité à la durabilité. Grâce à la collaboration avec son partenaire, Anxing, ZTE a réalisé de nouvelles percées en améliorant la transparence et la précision des données de contrôle de la production d'énergie, ainsi qu'en améliorant l'intelligence de la gestion de l'énergie de l'entreprise.

Pour l'avenir, ZTE est déterminée à continuer de promouvoir le développement durable de l'économie numérique grâce à une innovation technologique permanente. L'entreprise explorera activement différents nouveaux scénarios d'application en collaboration avec ses partenaires, apportant des contributions substantielles à la fois à la société et à l'environnement.

