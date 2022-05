« Notre structure a réuni les sociétés aériennes de premier plan, et nous considérons ces réussites avec un regard résolument tourné vers un avenir dans lequel les clients demeurent au cœur de notre travail et de notre alliance mondiale, a déclaré Jeffrey Goh, chef de la direction du réseau Star Alliance.

« Je suis très enthousiaste à l'égard des innovations lancées par notre réseau et ses transporteurs membres alors que nous visons à devenir l'alliance de transporteurs la plus avant-gardiste du point de vue numérique et à offrir une expérience de voyage fluide doublée d'une proposition unique à nos clients fidèles. Cette année, nous comptons perfectionner notre expérience de correspondance sans tracas - notamment par des avancées numériques et mobiles - et présenter des offres sans pareilles dans l'industrie que les clients fidèles de nos transporteurs membres accueilleront avec joie. »

Réseau Star Alliance : Mieux. Relier. Ensemble.

Parallèlement à la célébration de ce jalon, le réseau Star Alliance et ses transporteurs membres lanceront des campagnes et des innovations emballantes destinées aux clients sous le nouveau slogan de marque : « Mieux. Relier. Ensemble. ». Ce slogan évoque bien la détermination de favoriser les rapports humains authentiques grâce au réseau mondial Star Alliance et aux solutions numériques pour des correspondances sans tracas.

« Depuis des années, Notre ciel est votre meilleur réseau, et maintenant plus que jamais, il est temps de mettre à profit la technologie pour offrir une expérience sereine qui ravira les clients fidèles de nos transporteurs membres, a affirmé Jeffrey Goh. Je suis heureux que notre nouveau slogan, « Mieux. Relier. Ensemble. » exprime avec éloquence ce cheminement, tout en étant orienté vers l'avenir. Il nous incitera à nous surpasser. »

Voici quelques-unes des principales réussites, et certaines des offres futures, par lesquelles le réseau Star Alliance continue d'innover :

L'établissement d'un nouveau modèle de partenariat qui ancre la position de chef de file du réseau.

L'annonce à venir d'une carte de crédit comarquée, unique en son genre dans l'industrie, pour un marché régional et qui offrira aux clients fidèles des transporteurs membres la possibilité d'accumuler des milles et des points pour leurs achats.

L'adoption d'une déclaration commune concernant le développement durable par laquelle les transporteurs membres s'engagent à l'égard de l'objectif sectoriel de carboneutralité et des efforts concertés de décarbonisation qui en découlent.

La solution Star Alliance Biometrics, lancée en 2020, est maintenant disponible dans quatre grands aéroports, ceux de Francfort, de Munich , de Vienne et celui de Hambourg, qui s'est ajouté en avril 2022.

maintenant disponible dans quatre grands aéroports, ceux de Francfort, de , de Vienne et celui de Hambourg, qui s'est ajouté en avril 2022. L'expansion de la version numérique du service de correspondance Connection Service, qui bonifie les Centres de correspondance Star Alliance pour faciliter le parcours des passagers faisant correspondance dans de grands aéroports et pour soutenir les transporteurs qui les desservent. Ce service est actuellement offert à l'aéroport Londres Heathrow, et il sera bientôt étendu à une plaque tournante européenne clé.

pour faciliter le parcours des passagers faisant correspondance dans de grands aéroports et pour soutenir les transporteurs qui les desservent. Ce service est actuellement offert à l'aéroport Londres Heathrow, et il sera bientôt étendu à une plaque tournante européenne clé. La capacité croissante de réserver des places et de suivre le cheminement des bagages pour les vols à code multiple et les itinéraires multitransporteurs par l'entremise des canaux numériques de nos transporteurs membres.

Le réputé salon Star Alliance à Los Angeles et les autres salons haut de gamme à Amsterdam , Rome , Rio de Janeiro , Buenos Aires et Paris , qui lancent progressivement de nouvelles options d'accès payant.

à et les autres salons haut de gamme à , , , et , qui lancent progressivement de nouvelles options d'accès payant. L'accumulation de points et de milles et les échanges en ligne contre des vols et des surclassements en récompense auprès des 26 transporteurs membres.

Les innovations du réseau Star Alliance reposent sur une solide infrastructure de technologie de l'information en constante évolution, qui intègre les transporteurs membres et plus de 50 normes de pratiques commerciales et fonctions d'audit plaçant le client au centre de l'expérience de voyage. C'est pourquoi l'Alliance a été nommée à de nombreuses reprises « meilleure alliance de transporteurs aériens » lors d'événements prestigieux comme les World Travel Awards, les World Airline Awards de Skytrax et les Air Transport Awards, qui ont reconnu sa contribution positive pour l'avenir du transport aérien.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus important et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance. Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines. Le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 10 000 vols quotidiens reliant près de 1 200 aéroports dans 184 pays. Des vols de correspondance sont assurés par les partenaires de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines et THAI Smile Airways.

Consultez notre page d'accueil ou suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

SOURCE Star Alliance

Renseignements: Service de presse Star Alliance : Téléphone : +49 69 96375 183, Adresse électronique : [email protected]