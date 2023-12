LE RÉSEAU MONDIAL DE ONE LUXE, AGENCE IMMOBILIÈRE DE LUXE DE REALTY ONE GROUP, GRANDIT À UN RYTHME RECORD

LAS VEGAS, 14 décembre 2023 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UNE des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, a lancé ONE LUXE, sa division consacrée à l'immobilier de luxe, il y a à peine trois ans et, depuis, elle a vu ses effectifs mondiaux grimper, avec plus de 1 000 professionnels de l'immobilier de luxe agréés aux États-Unis et dans sept pays.

Les professionnels de ONE LUXE ont été formés par The Institute for Luxury Home Marketing (ILHM) et font partie des agents d'élite au sein de leurs marchés, inscrivant à leur nom des propriétés de grande valeur pour la vente et aidant les acheteurs avertis.

« Nos professionnels ONE LUXE comptent parmi les plus expérimentés, les plus tenaces et les plus motivés de l'industrie, et ils continuent de démontrer leur immense valeur à leurs clients, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Ils ont investi tout ce qu'ils ont afin d'offrir aux acheteurs et aux vendeurs un service hors pair, qu'il s'agisse de présentations marketing haut de gamme, de mises en valeur luxueuses, de visites virtuelles de premier choix et plus encore. Nous sommes fiers de les aider à offrir la meilleure expérience possible à tous ceux qui font appel à leurs services spécialisés. »

Depuis sa fondation en 2005, Realty ONE Group est reconnue comme un élément perturbateur dans le secteur de l'immobilier, en mettant l'accent sur les agents, en innovant dans le domaine de sa marque dynamique, de son accompagnement en affaires et de ses plateformes technologiques exclusives, afin d'aider les professionnels de l'immobilier à connaître un plus grand succès plus rapidement. Au-delà de l'offre complète proposée par Realty ONE Group, les membres de ONE LUXE ont un accès exclusif à des ressources marketing de luxe dynamiques, à une formation supplémentaire par l'intermédiaire de ONE University (ONE.U), à des groupes de réflexion, ainsi qu'à des possibilités de mise en vente et de publicité dans la publication largement diffusée ONE LUXE Magazine.

Realty ONE Group a été nommée parmi les meilleures franchises mondiales en 2023 par le magazine Entrepreneur et s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la deuxième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2023.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington, DC, et dans 16 autres pays et territoires, et sa croissance se poursuit.

Pour en savoir plus, consultez le www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group demeure l'une des marques axées sur le style de vie dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier grâce à son modèle d'affaires éprouvé, à sa « COOLTURE » dynamique, à ses emplacements novateurs et à son encadrement, son soutien, sa technologie et ses partenaires supérieurs. L'entreprise est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 16 autres pays et territoires. Realty ONE Group a été nommée marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant deux années consécutives et le franchiseur est classé dans le premier centile au pays par REAL Trends. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez le www.RealtyONEGroup.com.

