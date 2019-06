Le Réseau mondial d'innovation financière publie le rapport de sa première année d'activité

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Autorité des marchés financiers est heureuse d'annoncer la publication du rapport intitulé « Un an après » du Réseau mondial d'innovation financière (en anglais, le Global Financial Innovation Network (GFiN)).

« Le rapport publié aujourd'hui démontre la rigueur et la proactivité des autorités et des organisations connexes du monde entier qui ont travaillé de concert au cours de la dernière année pour soutenir l'innovation financière et créer un cadre de coopération entre autorités qui leur permet de partager des expériences et des approches en matière d'innovation », a affirmé Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Notre présence centrale au sein du GFiN nous permet de participer pleinement aux discussions concernant l'encadrement de l'innovation financière, qui se développe rapidement et ne connaît pas de frontière. »

Le GFiN a connu un essor considérable depuis un an : initialement composé de 12 membres fondateurs, il compte désormais 35 autorités membres et 7 observateurs provenant de 21 juridictions, ce qui en fait un forum propice au dialogue à l'échelle mondiale. Et sa croissance se poursuit.

Le rapport intitulé « GFiN - Un an après » fait état des réalisations du GFiN au cours de la dernière année, des défis auxquels il a fait face et de ses ambitions pour l'avenir. En outre, le rapport indique que le GFiN est à l'écoute des parties prenantes et souhaite recevoir leurs commentaires afin de pouvoir continuer à offrir une valeur ajoutée.

Les membres du GFiN envisagent avec optimisme la prochaine année et se réjouissent à la perspective d'améliorer les méthodes de collaboration au profit d'entreprises novatrices et d'autres parties prenantes.

Notons que l'Autorité, qui fait partie du groupe de coordination du GFiN, accueillera la prochaine rencontre du groupe à Montréal, en octobre prochain.

Faits saillants :

35 membres et 7 observateurs provenant de 21 juridictions.

99 mémoires reçus de 26 juridictions en réponse à la consultation initiale du GFiN.

44 demandes de participation au projet pilote d'essais transfrontaliers provenant de 17 juridictions, parmi lesquelles 8 entreprises ont été sélectionnées pour concevoir des plans d'essais.

Près de 60 représentants ont assisté à la première réunion semestrielle du GFiN qui s'est tenue à Londres en mai.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

