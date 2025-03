PARIS, 26 mars 2025 /CNW/ - Le 24 mars 2025, lors du MPLS & SRv6 AI Net World Congress 2025, Huawei a organisé avec succès le Gala IP sur le thème « AI WAN : propulser les réseaux IP vers l'ère de l'intelligence ». Le sommet a réuni des opérateurs, des organismes de règlementation et des organisations industrielles pour explorer les dernières tendances de l'innovation en matière de réseaux étendus intelligents. Des opérateurs de premier plan, parmi lesquels Telecom Argentina et Turkcell Türkiye, ont partagé leurs pratiques novatrices en matière de réseaux IP. Parallèlement, Huawei a proposé une analyse approfondie de la façon dont sa solution AI WAN permet de renforcer les réseaux IP grâce à l'IA. L'événement a également marqué le lancement de l'initiative AI WAN par le Forum IPv6, la World Broadband Association (WBBA), Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, l'European Advanced Networking Test Center (EANTC) et Huawei, visant à promouvoir l'évolution de l'innovation et du déploiement des réseaux IP.

Zuo Meng, président du secteur des routeurs de la gamme de produits de communication de données de Huawei, pendant son discours d’ouverture (PRNewsfoto/Huawei) Initiative AI WAN : promouvoir l’évolution de l’innovation et du déploiement des réseaux IP (PRNewsfoto/Huawei)

Zuo Meng, président du secteur des routeurs de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré dans son discours d'ouverture que les opérateurs font désormais face à plusieurs défis, notamment la croissance stagnante des services traditionnels, le développement plus lent que prévu de nouveaux services, ainsi qu'une complexité et des coûts élevés des réseaux, ce qui nécessite des mises à niveau vers des réseaux de nouvelle génération. En introduisant l'IA dans des domaines tels que l'exploitation et la maintenance, les connexions et les dispositifs de routage, la solution AI WAN de Huawei permet d'améliorer les capacités et la valeur du réseau.

Latif Ladid, président du Forum IPv6, estime que l'intégration de l'IA dans l'infrastructure de réseau comme l'IA WAN est une nécessité pour l'avenir. Pour accélérer le déploiement de SRv6, le Forum IPv6 a lancé le programme SRv6 Ready Logo, Huawei étant l'un des premiers fournisseurs d'appareils à obtenir la certification.

Santiago Costanzo, responsable de l'évolution des transports de Telecom Argentina, a présenté le déploiement et les pratiques novatrices des technologies clés pour les réseaux IP à l'ère de l'IA. Il a noté que SRv6 aide les opérateurs à améliorer l'efficacité de l'automatisation de bout en bout et à atteindre une latence déterministe. À l'ère de l'IA, les télécommunications utilisent les technologies d'IA pour simplifier l'exploitation et la maintenance et améliorer l'efficacité, créant ainsi de la valeur pour les clients.

Mehmet Durmus, directeur associé des réseaux IP/MPLS Core et des centres de données de Turkcell, a révélé que Turkcell construisait un réseau autonome ultra large bande et hautement fiable pour fournir des services différenciés aux clients. Il a insisté sur le fait que Turkcell reconnaissait l'orientation de l'évolution de l'IA WAN et travaillerait avec Huawei pour mener des innovations conjointes axées sur les économies d'énergie, la surveillance de la fibre FHC, l'identification des applications de l'IA et les agents d'IA.

Xu Huan, vice-président du secteur des routeurs de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a partagé sa vision d'expert sur la solution AI WAN. Il a expliqué que cette solution innovante présentait une architecture à trois couches composée de routeurs d'IA, de nouvelles connexions d'IA et d'un nouveau cerveau d'IA. Cette solution aide les opérateurs à bâtir des réseaux avec un CTP optimal, à développer de nouveaux services, à améliorer l'efficacité des opérations et à stimuler la croissance de nouveaux services. Wu Qin, architecte du réseau de communication de données de Huawei et membre de l'IETF Internet Architecture Board (IAB), a déclaré que le nouveau cerveau d'IA comprenait AssurSpirit, ChangeSpirit et OptimSpirit. Grâce à la collaboration entre les grands et les petits modèles, les trois agents d'IA permettent des opérations intelligentes et accélèrent l'évolution vers les réseaux autonomes (AN) de niveau 4. Zied Ben Houidi, expert en chef des grands modèles de langage de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a également évoqué l'application de l'IA sur les réseaux IP.

Carsten Rossenhövel, chef de la technologie et cofondateur de l'European Advanced Networking Test Center (EANTC), une organisation d'essai indépendante faisant autorité en Europe, a fait part des progrès des essais d'interopérabilité multifournisseurs en 2025. Cela indique que les capacités clés des réseaux IP à l'ère de l'IA ont atteint un niveau de maturité plus élevé en matière d'interopérabilité.

À la fin du GALA IP, le Forum IPv6, la WBBA, Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, l'EANTC et Huawei ont lancé conjointement l'initiative AI WAN pour promouvoir l'évolution de l'innovation et du déploiement des réseaux IP.

À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec les opérateurs et ses partenaires industriels pour explorer de nouveaux marchés à l'ère de l'intelligence, aider les clients à prospérer et accélérer la croissance de nouveaux services.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2649588/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2649589/image_2.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]