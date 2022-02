Le réseau du Fonds de solidarité FTQ investit dans la relève et la croissance de GCM Consultants

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour appuyer la croissance de GCM Consultants, le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal investissent en équité et en fonds destinés à des fusions ou acquisitions au sein du cabinet de génie-conseil basé à Montréal. Ce capital permettra à l'entreprise d'assurer sa pérennité alors que la troisième génération de son actionnariat prend la relève.

GCM Consultants a été fondée en 1994 comme firme offrant des services-conseils en fiabilité mécanique dans le secteur industriel. Aujourd'hui, la société de près de 400 employés soutient les opérations des usines canadiennes de tous les secteurs industriels, et collabore avec les entreprises dans leur virage numérique, leur transition énergétique et pour affronter les enjeux environnementaux. GCM, qui est en mesure de réaliser l'ensemble des étapes d'un projet IAGC (Ingénierie, Approvisionnement, Gestion de Construction), compte trois filiales, soit Volo Construction, Strana Talents et HyperShell, et des bureaux à l'extérieur du Québec, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.

« Nous étions à la recherche d'un investisseur qui présenterait une ADN similaire à la nôtre. Auprès du Fonds de solidarité FTQ, nous avons retrouvé un ensemble de mission, vision et valeurs qui correspond à notre objectif », s'est réjoui Normand Thouin, président du conseil d'administration de GCM.

« Dès le début de notre partenariat, nous avons pu identifier plusieurs synergies auprès des industries supportées par le Fonds. Nous sommes optimistes tant qu'au futur de notre firme, puisque nous sommes associés avec un partenaire engagé dans l'essor de l'industrie », ajoute Marc-André Richer, vice-président - Développement des affaires de GCM.

« Grâce à ses écoles de génie de renommée mondiale, le Québec peut compter sur une impressionnante relève d'ingénieurs. Ces ingénieurs doivent avoir accès au capital à long-terme pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves ici et ailleurs, et tout en aidant le Québec à affronter les nombreux défis environnementaux et technologiques des années à venir », a ajouté Gilles Poulin, vice-président, Aérospatiale, transports et services (Placements privés et investissement d'impact) du Fonds de solidarité FTQ.

« Le transfert d'une génération d'actionnaires à une autre est un défi important pour une entreprise de la taille de GCM Consultants. Les enjeux financiers, fiscaux, légaux et surtout humains peuvent être nombreux. Nous sommes fiers de réinvestir dans GCM Consultants qui a su se donner le temps nécessaire pour établir un plan de relève ordonné qui favorisera sa croissance en tant qu'entreprise québécoise, autant au Québec qu'ailleurs au Canada », a poursuivi Peter Rayes, vice-président régional de Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal, partenaire de GCM depuis 2019.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone en télétravail : 514 703-5587, Courriel : [email protected]; Marc-André Richer, Vice-président - Développement des affaires, GCM Consultants, Téléphone : 514 351-8350, Courriel : [email protected]