GCM Consultants établit un nouveau bureau à Rouyn-Noranda pour mieux accompagner ses clients en Abitibi

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - GCM Consultants annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Cette décision s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de s'ancrer dans un écosystème industriel dynamique, riche en innovation, tout en étant plus proche de ses clients et partenaires locaux.

L'Abitibi-Témiscamingue, un choix stratégique important

De gauche à droite: Marc-André Richer, Vice-président au développement stratégique pour GCM Corpo, Phillipe Grégoire, Directeur général et Vice-président des opérations de GCM Consultants, et Monique Beaupré, Directrice générale de Vision-travail Abitibi-Témiscamingue et vice-présidente de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. (Groupe CNW/GCM Consultants)

En s'implantant en Abitibi-Témiscamingue, GCM Consultants souhaite s'imprégner davantage de la réalité locale afin de bien comprendre les spécificités des projets régionaux et ainsi offrir aux entreprises des solutions personnalisées de pointe, adaptées aux besoins spécifiques de ces derniers.

« Cette ouverture marque une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance, renforçant notre présence dans un environnement industriel à fort potentiel d'innovation et contribuant au développement économique de la région », souligne Philippe Grégoire, directeur général et vice-président des opérations chez GCM Consultants.

Lancement de GCM Corpo : expertises industrielles intégrées

Cette ouverture coïncide également avec l'annonce de la création de GCM Corpo, une entité regroupant six filiales aux expertises complémentaires, notamment dans les domaines de l'ingénierie (GCM Consultants et HyperShell), de l'environnement (GCM Enviro Synergies), de la construction (Volo construction), des technologies numériques (KuriosIT) et du recrutement (Strana).

Ensemble, ces filiales, dont GCM Consultants, collaborent de manière agile pour fournir des solutions intégrées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises industrielles. Ce modèle collaboratif permet une approche humaine, où chaque filiale peut maintenir son identité, tout en bénéficiant d'une synergie de groupe.

À propos de GCM Consultants

GCM Consultants est une entreprise incontournable au Canada dans les secteurs de l'énergie, du développement durable, de la pétrochimie, de la métallurgie et du manufacturier. Elle offre ses services d'ingénierie et de construction aux projets d'usine, soutient l'industrie par ses expertises techniques de pointe et réalise les grands projets d'investissement.

À propos de GCM Corpo

GCM Corpo résulte du développement et de l'acquisition de filiales aux expertises complémentaires telles que l'ingénierie, l'environnement, la construction, les technologies numériques et le recrutement, qui collaborent de façon agile pour offrir des solutions engagées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises industrielles.

SOURCE GCM Consultants

Source : Marc-André Richer, ing., M. Ing., Vice-président - Développement stratégique, GCM Corpo, 514.351.8350, poste 5162, [email protected], gcmconsultants.com