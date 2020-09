Les solutions accélérées en connectivité, sécurité, hébergement, infonuagique et maintien des réseaux sont en grande demande en raison de la pandémie

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Fondé en 1993 par Doug Elie, Joy Stephens et Habib Malik, le Groupe Access fournit une gamme complète de services en technologies de l'information (TI) à des clients au Québec et ailleurs au Canada. Pour appuyer la croissance de l'entreprise basée à Montréal, maintenant l'un des plus importants fournisseurs indépendants de services TI au Canada, le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal y investissent chacun 3 millions de dollars.

« Grâce notamment à l'acquisition de la société ontarienne Tenet en 2016, Groupe Access a connu une forte croissance au cours des dernières années. L'investissement du réseau du Fonds de solidarité FTQ nous permettra d'accélérer cette croissance, de nous attaquer à de nouveaux marchés, et de servir plus d'entreprises qui se tournent vers les solutions technologiques pour maintenir leurs activités pendant la pandémie », se réjouit Doug Elie, président-directeur général de Groupe Access.

« Au fil des années, Groupe Access s'est adapté pour mieux répondre aux besoins grandissants des PME, poursuit Peter Rayes, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour Montréal. Alors que les effets de la pandémie de la COVID-19 continuent de se faire sentir, les produits et services offerts par Groupe Access sont plus essentiels que jamais pour les entreprises qui dépendent davantage aujourd'hui du télétravail et de l'infonuagique. Grâce à une équipe expérimentée, Groupe Access permet aujourd'hui à de nombreuses PME de s'adapter à cette nouvelle réalité. »

Dès le début de la pandémie, Groupe Access a rapidement fourni à plusieurs entreprises les équipements nécessaires pour la transition vers le télétravail. Pour mieux répondre à la forte hausse des demandes pour d'autres services, l'entreprise a également développé des solutions accélérées en connectivité, sécurité, hébergement, infonuagique et maintien des réseaux. Le carnet de commande de Groupe Access compte aujourd'hui de nombreux projets de restructuration d'infrastructures et d'ajout de services et produits au sein d'entreprises, dont plusieurs pourraient s'étirer jusqu'en 2022.

« La pandémie a accéléré la transition technologique au sein de plusieurs entreprises. Grâce à nos produits et services, nous souhaitons les aider à mieux traverser cette période exceptionnelle, tout en les préparant pour l'après COVID-19 », a conclu M. Elie.

Groupe Access a été lancé au cours des années 90 comme un détaillant à valeur ajoutée (« Value-Added Reseller » ou VAR). Depuis, l'offre de service a été étendue quand l'entreprise est devenue un fournisseur de services d'infogérance (« Managed Service Provider » ou MSP).

C'est ainsi que l'entreprise répond à tous les besoins des PME en matière de connectivité, de sécurité, de continuité des affaires (reprise après sinistre), de l'infonuagique (notamment MyCloud), d'hébergement, de stockage, de réseaux, de services gérés et de vente d'équipement. Elle représente une solution intégrée auprès d'un même fournisseur pour les PME.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Information pour les journalistes seulement : Marc-André Bernard, Vice-président exécutif, Groupe Access, Téléphone : 514 288-6000, Courriel : [email protected] ; Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Cellulaire : 514 703-5587, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com