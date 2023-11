LE RÉSEAU DU CONSERVATOIRE VOUS OUVRE SES PORTES

QUÉBEC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec (CMADQ) annonce une journée portes ouvertes le 25 novembre prochain pour l'ensemble des établissements de son réseau. De Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or, les jeunes passionnés de musique et de théâtre de partout dans la province sont les bienvenus!

Chaque établissement a planifié avec soin son événement, proposant une variété d'activités visant à immerger les participants dans l'expérience Conservatoire! Allant des cours publics à l'essai d'instrument, en passant par la visite des locaux, des rencontres avec les professeurs et même des prestations, les futurs élèves et étudiants auront surtout l'occasion de poser toutes leurs questions en lien avec le processus d'admission et d'audition.

« Les conservatoires sont des lieux accessibles à toutes et à tous. En musique, nous avons des programmes tant pour les jeunes du primaire et du secondaire que pour les étudiants des niveaux collégial et universitaire. Toute personne intéressée par des études en musique ou en art dramatique est invitée à profiter de cette occasion pour visiter l'établissement de sa région », commente Marc Hervieux, directeur général du CMADQ. En art dramatique, le Conservatoire propose des programmes universitaires en Jeu, en Scénographie ainsi qu' en Mise en scène et création.

Les personnes intéressées à participer aux journées portes ouvertes du réseau trouveront toute l'information sur le site Web du Conservatoire en cliquant sur l'événement proposé par l'établissement de leur région ou offrant la discipline qui les intéresse.

La période d'admission a débuté le 1er novembre dernier et s'étendra, selon les conservatoires, jusqu'au 1er mars 2024, voire même jusqu'au 1er mai 2024. Les musiciens souhaitant étudier aux niveaux collégial et universitaire peuvent bénéficier d'une audition hâtive si leur demande est déposée avant le 15 janvier 2024. Toutes les informations en lien avec le processus d'admission sont disponibles sur le site Web du Conservatoire.

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

