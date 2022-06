Le Réseau des SADC et CAE dévoile ses résultats - Plus de 100 M$ ont été investis pour appuyer plus de 13 000 entreprises et 1773 projets collectifs dans les régions du Québec

Au-delà des investissements de plus de 100 M$ pour appuyer plus de13 000 entreprises et 1773 projets collectifs, c'est sur le plan de l'aide technique que les SADC et CAE ont atteint un record en livrant le volet Aide technique structurante du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour aider les entrepreneurs à adapter leur modèle d'affaires et saisir les opportunités de la relance. L'année a aussi été marquée par l'ajout du nouveau programme Virage vert en mars dernier afin de bonifier l'offre de service en accompagnement aux entreprises et aux collectivités des SADC et CAE en développement durable.

« Bien ancrés dans nos milieux, rapides et efficaces, nous avons su répondre aux enjeux de nos milieux et aux besoins des entrepreneurs en région tant au début de la pandémie qu'en période de relance. Je dédie cette réussite au travail de nos professionnels et des leaders locaux qui siègent sur les conseils d'administration des SADC et CAE. Je remercie Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et la ministre Pascale St-Onge pour cette belle collaboration qui nous permet d'offrir des programmes pertinents comme le nouveau programme Virage vert », affirme le président du Réseau, M. Vallier Daigle.

« Depuis le début de mon mandat, j'ai constaté combien les SADC et CAE sont des partenaires clés de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour soutenir les entreprises et les collectivités rurales du Québec qui se remettent de la pandémie. Les gens passionnés et dévoués que représentent votre réseau, soit plus de 1 000 bénévoles et professionnels, contribuent à la vitalité économique de nos régions et à la création et au maintien de bons emplois au sein des communautés. », ajoute l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Pour consulter notre rapport annuel d'activité

De l'aide technique structurante pour les entrepreneurs

En septembre 2021, les SADC et CAE ont terminé la livraison du FARR, un programme mis en place en juin 2020 par Développement économique Canada pour les régions du Québec, afin de venir en aide aux entreprises touchées par les impacts de la Covid-19. Au terme de ce programme, ce sont 123,5 M$ qui ont été investis par les SADC et CAE en prêts et en aide technique aux entreprises, ainsi que pour l'appui à des projets collectifs.

Cette année, c'est le volet Aide technique structurante (ATS) du FARR qui a été priorisé par les SADC et CAE qui ont investi près de 9 M$ dans plus de 500 entreprises afin qu'elles puissent être appuyées par des spécialistes pour revoir ou consolider différentes fonctions, comme les opérations, le management, les ressources humaines et l'intégration des technologies.

Nouveau Virage vert

En mars 2022, Développement économique Canada pour les régions du Québec a mis sur pied le programme Virage vert pour que les SADC et CAE puissent accélérer l'intégration du développement durable dans les régions du Québec. Jusqu'en mars 2024, le programme - livré par les SADC et CAE - disposera de 9,5 M$ pour permettre à plus d'entreprises et de collectivités d'améliorer leur performance environnementale et économique. Les SADC et CAE pourront financer l'accès à l'expertise dont ils ont besoin pour y arriver.

Projets de développement économique pour les régions du Québec

La création d'entreprises est plus favorable au sein de collectivités socialement et culturellement prospères. Les SADC et CAE ont mobilisé les forces du milieu face aux enjeux économiques et investissent temps et en argent dans des initiatives et des stratégies qui émanent du milieu. Cette année, ce sont plus 25,5 M$ investis pour la réalisation de 1773 projets collectifs porteurs, comme l'animation de symbioses industrielles, des études de faisabilité, des évènements et des colloques socioéconomiques mobilisateurs, des cohortes d'échange d'expertise et de formation nécessaires pour aider les entreprises à faire face aux enjeux économiques actuels, de même que plusieurs initiatives pour stimuler l'achat local et pallier le manque de main-d'œuvre.

Les Crevettes de Sept-Îles, une entreprise qui a traversé la tempête avec la SADC et qui entreprend un virage vert

Les Crevettes de Sept-Îles, ce sont quatre entrepreneurs propriétaires du restaurant Les terrasses du Capitaine, de la Poissonnerie Soucy et de l'usine de transformation des produits de la mer. À l'été 2020, la fermeture obligée du restaurant force à concentrer les efforts sur la poissonnerie et l'usine. Une baisse du chiffre d'affaires amène les propriétaires à modifier le plan de match et à revoir tous les processus de production dans l'objectif de développer de nouveaux marchés québécois et mettre le cap sur l'international. L'aide technique de la SADC Côte-Nord leur a entre autres permis d'automatiser certaines étapes de production.

Le développement durable préoccupant les jeunes entrepreneurs, ceux-ci participent à Synergie 138, un projet d'économie circulaire mis en place par les SADC régionales visant à ce que les résidus de l'un deviennent les trésors de l'autre. En plus d'augmenter la productivité et réduire les matières résiduelles, ils souhaitent mettre sur pied un système informatique pour effectuer le suivi de la marchandise, des pertes et des transactions et l'arrimer avec tous les systèmes existants. Un virage technologique essentiel, pour être là encore demain.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 2 000 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

RESTEZ BRANCHÉS

Suivez le Réseau sur les Facebook, Twitter

SOURCE Réseau des SADC et CAE

Renseignements: Christine Pilote, Directrice des communications | Tél. : 581-999-6363 | [email protected]