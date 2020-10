Le Réseau des SADC et CAE annonce la nomination de son nouveau président

Sa longue feuille de route est un véritable atout pour l'évolution de notre Réseau. Représentant de la région du Bas-Saint-Laurent depuis 13 ans au sein de notre conseil d'administration, et siégeant au conseil d'administration de la SADC du Témiscouata depuis plus de vingt ans, M. Daigle connaît bien les défis de notre organisation et les enjeux liés au développement économique des régions du Québec.

Ses actions et son implication auprès de différents organismes régionaux lui ont d'ailleurs valu plusieurs prix et mérites. Il détient aussi une maîtrise en gestion des organisations et un certificat en gestion des ressources humaines. Il a d'ailleurs été Directeur des ressources humaines pour le Réseau de la Santé du Témiscouata.

« C'est avec plaisir, fierté et enthousiasme que j'accepte la présidence du Réseau des SADC et CAE. Le développement économique de nos régions rurales demeure notre défi et ensemble nous continuerons de le relever, » a affirmé M. Daigle.

M. Daigle remplace M. Daniel Dumas qui a occupé la présidence durant les huit dernières années. M. Dumas a grandement contribué au bon fonctionnement de notre organisation, lui conférant aujourd'hui des bases solides, et nous le remercions sincèrement.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

SOURCE Réseau des SADC et CAE

Renseignements: Christine Pilote, directrice des communications, [email protected], 581 999-6363

Liens connexes

https://www.sadc-cae.ca/