Le Réseau des centres d'expertise industrielle lance le programme Virage PME

LONGUEUIL, QC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des centres d'expertise industrielle (RCEI) est fier d'annoncer le lancement de son programme Virage PME. Cette initiative permettra à 1 000 entreprises québécoises d'obtenir de l'accompagnement pour accélérer leur transformation numérique. D'une durée de trois ans, le programme a pour but de démocratiser les principes et les technologies de l'industrie 4.0, afin d'accroître la productivité des manufacturiers de la province. Les chargés de projets du RCEI feront ainsi le pont entre les différentes phases de la transition numérique et pourront aider les entreprises à obtenir du financement pour les réaliser.

Ce projet d'une valeur de plus de 11 400 000 $ est rendu possible grâce à la contribution du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), d'Investissement Québec, de Desjardins, du Centre de recherche en informatique de Montréal et de la Caisse de dépôt et placement du Québec. De son côté, l'entreprise Siemens a apporté son soutien sous la forme de dons en équipements et en expertise technique.

Offensive de transformation numérique : un levier important pour les manufacturiers

Partageant la vision d'une industrie manufacturière forte, le RCEI et ses partenaires sont déterminés à rendre les services du réseau accessibles aux entreprises. En ce sens, le MEIE a accepté de mobiliser des fonds provenant de l'Offensive de transformation numérique (OTN), qui permettront aux industriels d'obtenir un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins. Cette initiative stratégique constitue un levier important pour les manufacturiers, puisque les démarches qui en découlent leur fournissent des outils pour faire face aux défis actuels, que ce soit le manque de main-d'œuvre ou la compétitivité croissante du marché mondial. Par ailleurs, les partenariats annoncés aujourd'hui confirment la confiance des acteurs économiques envers le RCEI.

« La transformation numérique du secteur manufacturier est une véritable occasion de développement économique, partout au Québec. Notre gouvernement, tout comme le Réseau des centres d'expertise industrielle avec son Virage PME, a à cœur de transformer les entreprises québécoises pour les faire progresser. C'est ce que nous faisons par l'entremise de l'OTN : nous aidons les PME à franchir cette étape de numérisation avec succès. », Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

« Le monde industriel évolue rapidement, et la numérisation est la clé pour suivre le rythme de l'innovation. Siemens est fière d'être l'un des partenaires du Réseau des centres d'expertise industrielle, car nous savons que celui-ci sera une ressource vitale pour les entreprises québécoises et les aidera à rester concurrentielles dans le secteur de la fabrication mondiale », Joris Myny, vice-président principal, Siemens Canada

« Les entreprises manquent de temps et de ressources pour réaliser leurs projets d'innovation et de transformation technologique. Investissement Québec-CRIQ et tous les autres acteurs de l'écosystème ont un rôle clé à jouer, celui de faciliter le parcours des entreprises vers leur transformation. Le programme Virage PME va tout à fait en ce sens. Les équipes d'Investissement Québec-CRIQ, en collaboration avec nos partenaires, accompagneront les entreprises pour qu'elles relèvent le défi de la transformation numérique. Cet appui technologique, couplé à l'enveloppe mise à disposition par le RCEI, est la clé pour faire décoller la productivité des entreprises. Nous nous réjouissons d'y contribuer. », Lyne Dubois, vice-présidente, Investissement Québec-CRIQ

« La transformation numérique est fondamentale afin d'assurer la pérennité des entreprises manufacturières. Soyez assurés que Desjardins se fait une mission de les accompagner sur cette voie. Avoir une bonne planification est le point de départ pour répartir efficacement dans le temps les investissements nécessaires afin de maintenir et même augmenter sa compétitivité. Notre objectif avec ce partenariat est de mettre en commun nos forces pour que le virage technologique des PME soit un succès », affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

« Par notre position dans l'écosystème, nous comprenons mieux que quiconque les défis de développement qui préoccupent l'industrie manufacturière. En mettant nos forces vives en commun à travers un réseau de quatre CEI, nous donnons aux entreprises québécoises le moyen de franchir ces obstacles. Nous mettons notre expertise à leur disposition en toute neutralité, et ce, peu importe leur degré de maturité numérique. Pour faciliter leur virage, les manufacturiers ont accès à toute une gamme de services, y compris des démonstrations technologiques leur permettant d'expérimenter et de manipuler des solutions existantes », Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent, au nom du RCEI.

À propos du RCEI

Le RCEI est formé de quatre centres d'expertise industrielle répartis à travers le Québec : à Drummondville, le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), propulsé par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Cégep de Drummondville ; à Québec, le Centre d'expertise industrielle de Québec (CEI Québec), propulsé par Québec international ; à Montréal, le Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL), propulsé par Excellence industrielle Saint-Laurent et à Longueuil, le Digifab QG, propulsé par Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL). Pour faire une demande d'accompagnement, n'hésitez pas à les contacter.

