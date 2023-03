Le Réseau des CCTT - Synchronex se réjouit du budget Freeland

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau des CCTT - Synchronex salue la volonté du gouvernement fédéral de bonifier le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (PICC). Le Réseau des CCCT en avait fait la demande lors des consultations prébudgétaires, conjointement avec Collèges et Instituts Canada, Polytechnics Canada et Tech-Accès Canada.

Le budget 2023-2024 du gouvernement du Canada propose d'ajouter 108,6 MS sur trois ans au budget actuel de 85,6 M$ du PICC, dont 39 M$ dès 2023-2024, puis 36M$ et 33M$ en 2024-2025 et 2025-2026 respectivement.

C'est notamment grâce à ce programme, administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), que les cégeps, les collèges et les instituts polytechniques du Canada financent leurs activités de recherche appliquée pour répondre quotidiennement aux problèmes que leur soumettent leurs clients qui sont principalement des PME. Le PICC finance 119 institutions postsecondaires, dont une soixantaine de cégeps et collèges québécois.

Pour référence, en 2019-2020, le PICC a contribué à développer 5 532 innovations et permis à 42 000 étudiantes et étudiants de participer à des travaux de recherche appliquée pour accompagner 8 000 entreprises, organismes à but non lucratif et organisations communautaires.

« Ces sommes additionnelles vont donner un solide coup de pouce aux CCTT québécois et, surtout, aux organisations qu'elles épaulent, dont la grande majorité sont des PME. Les centres de technologies et de pratiques sociales novatrices du Québec travaillent déjà avec 6 000 clients dans la réalisation de 11 000 projets de recherche appliqué. Grâce à cette bonification financière, ils pourront aider davantage d'entreprises et d'organisations à innover. » - Marie Gagné, PDG du Réseau des CCTT - Synchronex

Le Réseau des CCTT-Synchronex est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (les CCTT) affiliés aux cégeps et collèges du Québec regroupant plus de 2400 experts ; des centres de recherche et d'innovation qui interviennent dans la formation collégiale en plus de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et d'information dans tous les secteurs industriels ainsi que sur des enjeux sociaux allant de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'aérospatiale, le maritime, les technologies environnementales, le tourisme, le développement durable, les matériaux de pointe, l'intelligence artificielle, la productique, etc.

