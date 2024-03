Le Réseau des CCTT - Synchronex espère des suites concrètes au Budget 2024-2025 du Québec en faveur de la recherche appliquée réalisée dans les collèges

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) - Synchronex, exprime ses attentes face aux suites qui seront apportées au Budget 2024-2025 présenté le 12 mars 2024.

« Nous aurions préféré trouver dans le Budget 2024-2025 des réponses concrètes et précises aux demandes et besoins exprimés par les CCTT. Force est de constater qu'elles n'y apparaissent pas », a déclaré Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT - Synchronex.

Le Réseau des CCTT note toutefois, avec espoir, l'intention exprimée de soutenir et valoriser une culture de l'innovation et de la recherche. Il salue également l'intention exprimée à l'effet d'appuyer « une recherche qui tient compte des aspects sociaux, environnementaux et éthiques de l'innovation pour garantir une croissance économique et durable ».

Il est également important de prendre note de l'intention affichée de poursuivre le déploiement de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, de soutenir le développement des secteurs stratégiques pour l'économie québécoise, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et de soutenir la mise en œuvre de projets régionaux innovants.

« Nous exprimons le souhait et l'attente que des réponses plus précises et concrètes aux besoins et demandes exprimés par le Réseau des CCTT - Synchronex soient apportées dans le cadre de l'exercice des crédits qui suivra dans les prochaines semaines. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires et les ministères concernés pour obtenir des réponses à ces besoins et attentes, clairement exprimés », a ajouté M. Lesage.

C'est dans des contextes économiques difficiles comme celui dans lequel ce Budget a été élaboré que l'on doit se préparer pour une reprise de l'économie quand les conditions propices seront de nouveau réunies.

« Le soutien à la recherche appliquée et à l'innovation réalisées au sein des CCTT fait sans aucun doute partie de ces conditions. Il faut par conséquent que l'exercice des crédits à venir traduise en gestes concrets les intentions exprimées dans le Budget 2024-2025 », déclare François Drouin, président du conseil d'administration du CA et directeur général de TransBIOTech, CCTT en biotechnologies.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

SOURCE Le Réseau des CCTT – Synchronex

Renseignements: et entrevues : Samuel Gervais -- Conseiller aux relations médias, [email protected], 819-699-3080 (téléphone ou texto)