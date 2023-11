Le Réseau des CCTT, partenaire de solution pour la décarbonation de l'économie québécoise

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Selon le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec : Vers un Québec décarboné et prospère, le prochain grand projet de société du Québec consiste à décarboner les activités tout en créant de la richesse. Le Réseau des CCTT - Synchronex et l'escouade énergie composée de 22 centres d'innovation et de recherche appliquée offrent actuellement des solutions intégrées et novatrices pour soutenir la transition énergétique du Québec. Les problématiques identifiées sont nombreuses et le Réseau des CCTT souhaite faire partie des expertises complémentaires à celles d'Hydro-Québec pour élaborer la feuille de route de la décarbonation et contribuer à la réalisation d'une transition énergétique et économique efficace.

« Hydro-Québec le mentionne clairement : saisir cette occasion, c'est un moyen de développer de nouvelles filières industrielles, de propulser de jeunes entrepreneurs dans des secteurs d'avenir et de créer des emplois stimulants partout au Québec. Le défi est toutefois de taille, car il s'agit d'un chantier d'une ampleur historique. Les CCTT répondent présents et mettront leur expertise à la disposition des entreprises et des collectivités pour assurer le développement d'une économie plus verte et plus innovante. » Frédéric Côté, directeur général de Nergica, CCTT en énergies renouvelables et président de l'escouade énergie du Réseau des CCTT - Synchronex.

Le Réseau des CCTT rappelle que les membres de l'escouade énergie sont des partenaires d'innovation reconnus dans différents secteurs d'activités contribuant à la décarbonation de l'économie québécoise. De plus, les liens étroits avec les milieux preneurs facilitent l'intégration rapide des innovations les plus susceptibles d'aider à relever les défis de la transition énergétique.

« Le Réseau des CCTT et ses membres lèvent la main pour offrir des solutions innovantes qui auront des retombées directes sur la société québécoise. Hydro-Québec prévoit produire 30 % plus d'électricité, en plus de doubler les économies d'énergie d'ici 2035. Le savoir-faire des CCTT permet de répondre en partie à ce besoin en contribuant à réduire la pression sur les bilans d'énergie et de puissance des industries québécoises. Travaillons de concert pour bâtir un Québec décarboné ! » Michel Lesage, président et directeur général du Réseau des CCTT - Synchronex.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT).

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'Escouade énergie

L'Escouade énergie du Réseau des CCTT catalyse les ressources, les équipements et l'expertise multidisciplinaire de 22 centres d'innovation et de recherche appliquée en transition énergétique afin d'offrir des solutions intégrées et novatrices qui répondent aux besoins des entreprises d'ici. L'Escouade énergie travaille avec les entreprises afin d'atteindre les cibles de diminution des émissions de gaz à effet de serre du Québec et de faciliter la transition vers une économie plus sobre en carbone.

