Le Réseau des CCTT et Manufacturiers et Exportateurs du Québec unissent leurs forces pour soutenir la transformation numérique des entreprises

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le Réseau des CCTT et Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) annoncent aujourd'hui la mise en place d'une collaboration stratégique visant à offrir aux entreprises manufacturières un accès privilégié au programme Mon succès numérique, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN) du gouvernement du Québec.

Grâce à cette collaboration, les membres de MEQ pourront bénéficier d'un passage accéléré vers les services d'accompagnement spécialisés offerts par les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), contribuant ainsi à accroître leur productivité, leur compétitivité et leur capacité d'innovation.

Citations :

« Cette collaboration avec MEQ représente une occasion unique de renforcer encore davantage le lien entre l'expertise des CCTT et les besoins très concrets des entreprises manufacturières du Québec. Ensemble, nous facilitons l'accès des entreprises à des solutions d'innovation et de transformation numérique qui auront un impact direct et tangible sur leur productivité, leur résilience et leur croissance. » - Ludovic Soucisse, PDG du Réseau des CCTT

« Nos membres démontrent une volonté claire d'accroître leur productivité et d'intégrer davantage les technologies à leurs opérations. Ce partenariat avec le Réseau des CCTT nous permettra d'accélérer l'accès à des expertises reconnues partout au Québec et d'accompagner nos entreprises dans leur transformation numérique, un levier clé de leur compétitivité. » - Julie White, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Cette initiative s'inscrit dans la volonté commune des deux organisations de soutenir la performance manufacturière québécoise et de contribuer activement à la modernisation de l'économie.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de Manufacturiers Exportateurs du Québec

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

Consultez le site de MEQ : https://meq.ca/

SOURCE Le Réseau des CCTT – Synchronex

Source : Justine Comtois, Conseillère aux communications, Réseau des CCTT, [email protected] - 418 653-6763, poste 111