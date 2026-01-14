Le Réseau des CCTT annonce le retour du programme Mon succès numérique

SHERBROOKE, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le Réseau des CCTT est fier d'annoncer le retour du programme Mon succès numérique visant à accélérer la transformation numérique de centaines d'entreprises, grâce à un investissement stratégique du gouvernement du Québec.

La contribution gouvernementale de 4,3 millions de dollars, accordée dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), appuiera le Réseau des CCTT dans la réalisation de ce projet, évalué à plus de 9,9 millions. L'initiative misera sur l'expertise des CCTT dans les domaines liés au numérique. L'objectif : aider des centaines de PME du Québec à réussir leur transformation numérique, et ce, dans le but d'accroître leur productivité et de stimuler leur croissance tout en les rendant plus compétitives.

L'annonce de cet investissement a été faite par le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, par son adjointe parlementaire et députée de Saint-François, Geneviève Hébert, ainsi que par le président-directeur général du Réseau des CCTT, Ludovic Soucisse, chez Productique Québec, un Centre collégial de transfert de technologie membre de l'Escouade numérique du Réseau des CCTT.

Citations :

« Dans le contexte économique complexe que nous traversons, la transformation numérique est plus nécessaire que jamais pour nous assurer que les entreprises de tout le territoire soient les plus productives et compétitives possibles. Les CCTT de partout au Québec constituent des partenaires de choix pour les PME des secteurs stratégiques du Québec qui désirent accélérer leur virage numérique. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa vision et les investissements qu'il effectue afin d'atteindre cet objectif. »

Ludovic Soucisse, président-directeur général du Réseau des CCTT

« Ce soutien démontre que nous mettons nos forces en commun pour engager une véritable automatisation numérique de nos PME partout au Québec. Je crois fermement que cela viendra contrer la rareté de main-d'œuvre, prendre en compte les besoins réels des entreprises et offrir un accompagnement humain aux entrepreneurs et entrepreneures pour assurer la réussite de leurs projets numériques. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Avec l'OTN, notre gouvernement peut appuyer des projets porteurs comme celui du Réseau des CCTT et réaffirmer ainsi son engagement à soutenir la numérisation des entreprises québécoises. On vient créer les conditions gagnantes pour que nos PME puissent continuer de se distinguer face aux besoins évolutifs des marchés. »

Geneviève Hébert, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises) et députée de Saint-François.

Faits Saillants

Lancée en 2021, l'OTN vise à appuyer la réalisation de projets accélérant le virage numérique des entreprises québécoises et favorisant la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Rappelons qu'en mars 2022, le Réseau des CCTT a reçu un soutien gouvernemental de 11 597 632 $, accordé par l'entremise de l'OTN, pour son projet Mon succès numérique. Les résultats obtenus par cette initiative ont permis, d'une part, de sensibiliser 48 000 entreprises aux bénéfices du numérique et, d'autre part, d'accompagner 2 160 d'entre elles dans l'identification de projets numériques. Parmi ces dernières, 525 ont réalisé des projets pour augmenter leur productivité.

Un processus rapide pour les entreprises

Les entreprises désirant déposer un projet dans le cadre du programme Mon succès numérique peuvent le faire en remplissant ce court formulaire

Les entreprises obtiendront une approbation de leur projet dans les 4 jours ouvrables suivant le dépôt de leur projet

Les projets entre les CCTT et les entreprises peuvent débuter à peine une semaine après leur acceptation.

Les projets financés par ce programme peuvent être d'une durée maximale de 200 heures.

SOURCE Le Réseau des CCTT – Synchronex

Personnes ressources : Contact média : Samuel Gervais, conseiller aux relations gouvernementales, Réseau des CCTT, Adresse courriel : [email protected]; Responsable du programme Mon succès numérique : Alexandre Boucher-Doddridge, conseiller en innovation et coordonnateur au programme Mon succès numérique, Réseau des CCTT, Adresse courriel : [email protected]