Aurélie Licois nommée vice-présidente - Recherche et innovation au Réseau des CCTT

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le Réseau des CCTT est heureux d'annoncer la nomination d'Aurélie Licois au poste de vice-présidente - Recherche et innovation. Cette promotion reflète à la fois la qualité de son engagement au sein de l'organisation et la volonté du Réseau d'accélérer sa transformation pour mieux répondre aux besoins de ses membres, de l'écosystème recherche et d'innovation du Québec et des clients des CCTT.

Forte de plus de 15 ans d'expérience en recherche et innovation, Aurélie Licois est reconnue pour son leadership stratégique, sa maîtrise des enjeux de gouvernance et sa capacité à mobiliser des équipes multidisciplinaires. Elle a occupé des fonctions de direction et de représentation au sein d'organisations clés de l'écosystème québécois et canadien, notamment au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies. Son parcours est marqué par le développement de partenariats nationaux et internationaux, la gestion de portefeuilles complexes et l'identification d'opportunités de croissance structurantes. Habituée à travailler en étroite collaboration avec la haute direction et les conseils d'administration, elle conjugue vision stratégique, rigueur et sens politique au service du rayonnement et de la performance des organisations qu'elle accompagne.

Sous sa gouverne, la vice-présidence - Recherche et innovation deviendra un véritable levier de mobilisation, d'influence et de transformation. Désormais responsable de l'équipe de conseiller•ère•s en innovation en plus de l'équipe du développement de la recherche, Mme Licois pilotera les programmes qui sont coordonnés par ces équipes.

« Je suis fière de déployer une vision partagée de l'innovation, ancrée dans l'action et la pertinence. Les nombreuses équipes de recherche appliquée des centres ont le talent, la rigueur et l'agilité nécessaires pour transformer les défis en opportunités de développement pour les PME et les communautés du Québec et du Canada. »

Aurélie Licois, vice-présidente - Recherche et innovation.

« Depuis son arrivée au Réseau, Aurélie Licois a démontré un leadership extraordinaire qui a permis à l'organisation de rester forte malgré des moments complexes et difficiles. Reconnue dans l'écosystème de recherche et d'innovation comme une leader stratégique, elle a une compréhension unique des dynamiques de cet écosystème et de ses programmes gouvernementaux, ce qui constitue une force qu'elle mettra au service de nos membres et de nos partenaires. Je suis emballé par cette nouvelle ère qui débute au Réseau des CCTT et cette nomination confirme la place de choix qu'aura Aurélie dans l'avenir de notre Réseau. »

Ludovic Soucisse, président-directeur général du Réseau des CCTT.

Avec cette nomination, le Réseau des CCTT réaffirme sa mission : faire de la recherche appliquée et de l'innovation des moteurs de compétitivité, de résilience et de développement pour l'ensemble du Québec.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

