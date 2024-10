Le Réseau des CCTT annonce la composition de son nouveau Conseil d'administration

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le Réseau des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) est fier de dévoiler la composition de son nouveau Conseil d'administration (CA). Constitué d'une diversité de leaders de la recherche appliquée et de l'innovation technologique et sociale, ce renouvellement témoigne de l'engagement continu de l'ensemble de notre dispositif à offrir des solutions novatrices aux défis actuels et futurs.

Nancy Déziel , Présidente - CNETE, CCTT en électrochimie et technologies environnementales

, Présidente - CNETE, CCTT en électrochimie et technologies environnementales Frédéric Côté , Vice-président - Nergica, CCTT en énergies renouvelables

, Vice-président - Nergica, CCTT en énergies renouvelables Marie-Pierre Dufresne , Trésorière - Biopterre, CCTT en développement de bioproduits

, Trésorière - Biopterre, CCTT en développement de bioproduits Nadine Arbour - ÉCOBES, CCTT en conditions de vie et des besoins de la population

- ÉCOBES, CCTT en conditions de vie et des besoins de la population Patrice Aubertin - HUPR, CCTT sur le potentiel humain et les arts vivants

- HUPR, CCTT sur le potentiel humain et les arts vivants Julie Descormiers - INEDI, CCTT en design industriel

- INEDI, CCTT en design industriel Jean-Claude Des Rosiers - CyberQuébec, CCTT en cybersécurité

- CyberQuébec, CCTT en cybersécurité Isabeau Four - CÉRSÉ, CCTT en responsabilité sociale et écocitoyenneté

- CÉRSÉ, CCTT en responsabilité sociale et écocitoyenneté Bernard Lefrançois - Inovem, CCTT en bois et matériaux connexes

- Inovem, CCTT en bois et matériaux connexes Naoual Rahali - Innovlog, CCTT en logistique

- Innovlog, CCTT en logistique Michel R. Bouchard - CIMMI, CCTT en imagerie et expérience interactive

- CIMMI, CCTT en imagerie et expérience interactive Éric Sénéchal - ITMI, CCTT en maintenance industrielle

« La cohérence des interventions et la collaboration des membres au sein de notre Réseau sont les clés de notre succès. La mutualisation de nos expertises permet de décupler notre impact dans le continuum d'innovation. Ensemble, nous transformons le savoir en action. », a déclaré Nancy Déziel, Présidente du CA et Directrice générale du CNETE, CCTT en électrochimie et technologies environnementales.

Maturation et escouades : des leviers de développement en pleine action

Depuis plusieurs années, le Réseau des CCTT met un point d'honneur à favoriser la maturation des découvertes issues de la recherche universitaire et collégiale. Grâce à ses 59 centres spécialisés, le Réseau souhaite contribuer activement à la transformation de ces découvertes en solutions applicables, offrant ainsi aux entreprises et organisations québécoises un accès privilégié à des ressources de pointe répondant à leurs besoins.

Grâce à la mutualisation des expertises, sous forme d'escouades, les CCTT s'adressent à des problématiques sociétales majeures telles que la transition énergétique, la transformation numérique, l'autonomie alimentaire, la résilience des forêts, l'amélioration des soins de santé, etc. Les escouades permettent d'offrir des réponses concrètes d'un bout à l'autre d'une chaîne de valeurs d'un secteur donné.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

