L'entreprise peut traiter les volumes des clients touchés par la grève à Postes Canada

TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le réseau de Purolator est prêt à traiter une augmentation des volumes en raison de la grève à Postes Canada et en prévision de la période d'expédition des fêtes à venir.

Alors que les entreprises et les consommateurs se préparent en vue de la période la plus occupée de l'année, Purolator prévoit traiter plus de 43 millions de colis durant la période d'expédition de pointe, notamment plus de 25 millions de pièces durant le mois précédant Noël, dont des volumes attendus des clients touchés par la grève à Postes Canada.

« Purolator est là pour vous. Nous sommes l'entreprise de messagerie ayant la plus grande portée au Canada; notre réseau est prêt à contribuer au succès de nos clients et de tous les Canadiens, y compris ceux touchés par la perturbation des activités actuelle de Postes Canada », a déclaré Chris Spanjaard, vice-président principal et chef de l'exploitation de Purolator.

« Les fêtes sont toujours une période très occupée. Au cours de la dernière semaine seulement, nous avons déjà observé une croissance des volumes supérieure à 10 % comparativement à la semaine précédente et nous prévoyons que la demande continuera d'augmenter alors que les activités d'expédition des fêtes prennent de l'ampleur.

Nous savons que les entreprises doivent surmonter plusieurs défis durant cette période de l'année et nous sommes là pour les aider et veiller à offrir une excellente expérience pour leurs clients.

Qu'il s'agisse d'envoyer un seul cadeau, d'une petite entreprise qui veut s'assurer que les articles préférés des fêtes soient livrés à ses clients à temps ou d'un grand détaillant qui veut offrir un processus de retour fiable pour mieux satisfaire sa clientèle, Purolator a la solution. Notre réseau est prêt à livrer la marchandise durant la période la plus occupée de l'année. »

Pour faciliter la tâche aux personnes qui veulent propager l'esprit des fêtes durant cette saison, Purolator offre différentes promotions pour les expéditeurs, notamment une boîte à tarif forfaitaire à compter de 15 $, plus taxes, pour l'expédition routière à l'intérieur de la province, et de 20 $ pour l'expédition routière vers le reste du Canada, ainsi qu'un bon de réduction de 50 % offert dès maintenant à l'adresse purolator.com/rabaisdouceur.

Faits sur l'expédition des fêtes

Durant cette période de pointe, Purolator prévoit traiter plus de 43 millions de colis du début de novembre au 25 décembre, notamment plus de 25 millions de colis durant le mois précédant Noël.

Purolator prévoit traiter plus de six millions de colis durant sa semaine la plus occupée de l'année, soit du 1 er au 7 décembre.

au 7 décembre. Durant sa journée la plus occupée de l'année (Cyberlundi - 2 décembre), Purolator prévoit traiter plus d'un million de colis.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur chef de file de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

SOURCE Purolator Inc.

Personne-ressource pour les médias : Tom Kennedy, Conseiller principal, Communications, 416-717-0378, [email protected]