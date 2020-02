Le réseau de grappes IA Atlas 900 de Huawei remporte le prix GLOMO Tech of the Future de la GSMA

Une technologie innovante a propulsé l'industrie mobile bien au-delà de ce que ses pionniers avaient prévu. La GSMA remet le prix GLOMO Tech of the Future pour reconnaître la technologie avant-gardiste qui refaçonne le monde. Ce mérite marque la reconnaissance du secteur envers le réseau de grappes IA Atlas 900 de Huawei en tant que produit qui porte l'innovation IA à de nouveaux sommets.

L'Atlas 900 est le réseau de grappes de formation de l'IA qui est le plus rapide sur la planète. Il s'agit d'un véritable mastodonte qui conjugue des milliers de processeurs IA Ascend 910 de Huawei assurant 256 à 1 024 pétaFLOPS (PFLOPS) FP16, soit la puissance informatique de 500 000 ordinateurs personnels. Durant le test d'évaluation des performances de formation selon le modèle ResNet-50, l'Atlas 900 a battu le record mondial en achevant la formation en 59,8 secondes. C'est le seul produit de l'industrie qui peut terminer une telle formation en moins d'une minute.

L'Atlas 900 peut être utilisé de plusieurs manières à des fins de recherche scientifique et d'innovation commerciale, ce qui permet aux chercheurs de former plus rapidement des modèles IA avec des images et des vidéos. Profitant à la recherche scientifique en améliorant l'efficacité et la précision des prédictions astronomiques, pétrochimiques et météorologiques, cette technologie procure aussi des avantages commerciaux, comme l'accélération de la commercialisation de la conduite autonome.

Le réseau de grappes IA Atlas 900 dispose de trois modes d'interconnexion à haute vitesse : HCCS (Huawei Cache Coherent System), PCIe 4.0 et 100GE. L'Atlas 900 se sert de commutateurs de centre de données de la série Huawei CloudEngine pour prendre en charge un réseau de synchronisation de paramètres à maillage complet pour la formation de modèle IA surpassant les 100 To (10^12)/seconde. Ce faisant, la latence de synchronisation est réduite de 10 %, passant à 70 %, soit un bond énorme pour l'efficacité de formation.

Une puissance informatique ultime amène parfois le système à surchauffer. Le réseau de grappes IA Atlas 900 est muni d'un système de dissipation de la chaleur à l'avant-garde de l'industrie pour contourner ce problème. Sa solution hybride de refroidissement par liquide assure un ratio de refroidissement par liquide qui surpasse 95 % grâce à sa technologie adiabatique intégrée au boîtier. L'efficacité idéale de consommation électrique (PUE) d'un centre de données est de 1,0. Un seul boîtier abritant l'Atlas 900 procure une dissipation de la chaleur pouvant atteindre 50 kW si la PUE est inférieure à 1,1. De plus, l'Atlas 900 occupe bien moins de place qu'un boîtier de 8 kW refroidi par l'air, réduisant de 79 % l'empreinte de l'équipement. Ce système innovant de refroidissement par liquide diminue considérablement le coût total de possession du client, en plus d'être assorti d'une grande puissance, d'une densité élevée et d'une PUE faible.

Les juges ont commenté : « Cette entrée a créé une plate-forme pour le progrès au sein d'une vaste gamme d'applications pour l'industrie mobile et au-delà de celle-ci, tirant parti de la plus récente technologie pour fournir un rendement et une vitesse incroyables avec une empreinte carbone minime. »

- fin -

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents et d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC). Nous intégrons des solutions au sein de quatre domaines principaux, soit les réseaux de télécommunications, les TI, les appareils intelligents et les services infonuagiques. Nous sommes déterminés à offrir la technologie numérique à chaque personne, à chaque foyer et à chaque organisation pour établir un monde intelligent et entièrement connecté.

Le portefeuille bout en bout de produits, de solutions et de services de Huawei est à la fois concurrentiel et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec nos partenaires d'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients en travaillant pour autonomiser les gens, enrichir la vie domestique et stimuler l'innovation au sein des organismes de toutes sortes et de toutes tailles.

À Huawei, l'innovation vise les besoins du client. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale en nous concentrant sur des percées technologiques qui font avancer le monde. Nous avions plus de 188 000 employés à la fin de 2018 et nous menons nos activités dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société fermée qui appartient en totalité à ses employés.

Pour en savoir plus, veuillez visiter Huawei en ligne à l'adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Les prix GLOMO de la GSMA

Les prix Global Mobile (GLOMO) ont été lancés par la GSMA en 1996. Ils sont devenus l'un des mérites les plus prestigieux de l'industrie. Ils saluent les contributions importantes qui font avancer le secteur des communications mobiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1095528/e.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wanni Zhong, +86-185-6666-2551, [email protected], http://www.huawei.com

Liens connexes

http://www.huawei.com