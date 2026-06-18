Le Réseau d'IA tissé de Bell, Cohere, Hypertec et BUZZ HPC annoncent une entente historique visant à faire progresser l'IA souveraine au Canada

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans le présent communiqué de presse.

L'annonce témoigne de la collaboration croissante entre les leaders technologiques canadiens

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Bell Canada (TSX: BCE) (NYSE: BCE), Cohere, Hypertec et BUZZ High Performance Computing (HPC), une filiale de HIVE Digital Technologies (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE), ont fait l'annonce aujourd'hui d'une importante entente en matière d'infrastructure d'IA. Cette entente marque une avancée importante dans le développement et le déploiement des charges de travail avancées propulsées par l'IA sur l'infrastructure canadienne souveraine.

Cette collaboration regroupe les centres de données et la connectivité du Réseau d'IA tissé de Bell, les solutions d'IA sécurisées de calibre entreprise et les capacités de grands modèles de langage de Cohere, ainsi que l'infrastructure évolutive de calcul accéléré de BUZZ HPC. Le tout est propulsé par la plateforme DSX de NVIDIA pour les installations d'IA et repose sur une infrastructure matérielle fabriquée au Canada par Hypertec.

Ces quatre entreprises établiront ensemble les conditions nécessaires pour mener les activités de recherche et développement essentielles pour les modèles d'IA. Ces activités s'appuieront sur l'infrastructure canadienne et sur des partenaires canadiens, pour renforcer la souveraineté numérique et la résilience économique du Canada.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la collaboration croissante entre les leaders technologiques canadiens depuis le lancement du Réseau d'IA tissé de Bell et la création de l'alliance canadienne pour l'IA souveraine. Alors que les entreprises passent de l'expérimentation de l'IA au déploiement à grande échelle, il y a une demande accrue pour des infrastructures hautement performantes qui favorisent une IA canadienne. Ces infrastructures soutiennent un plus grand contrôle sur les données, la performance et la sécurité, tout en renforçant l'importance des capacités d'IA basées au Canada.

Dans le cadre de cette entente, qui s'appuie sur les partenariats précédemment annoncés, Bell offrira des capacités de centres de données et des services de connectivité depuis son installation de Merritt, en Colombie-Britannique. Celle-ci est conçue pour les charges de travail avancées propulsées par l'IA. BUZZ HPC fournira l'écosystème infonuagique d'IA grâce à la grappe de matériel fabriqué au Canada par Hypertec et aux capacités de calcul accéléré de NVIDIA. BUZZ pourra ainsi soutenir des charges de travail évolutives, adaptées aux environnements de production. Cohere, pour sa part, utilisera la plateforme pour exploiter ses modèles de base et soutenir les solutions d'IA sécurisées de calibre entreprise pour les clients des gouvernements et des entreprises.

L'annonce renforce le rôle du Réseau d'IA tissé de Bell dans le soutien de l'IA souveraine. Ce rôle consiste à réunir la connectivité, les centres de données, la puissance de calcul, les services professionnels et la cybersécurité, afin de créer une plateforme pour les entreprises canadiennes et les innovateurs mondiaux qui exercent leurs activités au Canada.

Alors que la demande pour l'IA continue d'augmenter, le Réseau d'IA tissé de Bell, Cohere, Hypertec et BUZZ HPC soutiendront les clients à la recherche d'une pile d'IA canadienne hautement performante. Cette collaboration permettra d'offrir une rentabilité optimale tant pour les fournisseurs que pour les entreprises.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut en matière de talents et de capacité d'innovation pour s'imposer comme chef de file en IA. Ce qui lui manquait, c'était l'ambition de mobiliser les bons leviers. Cette entente majeure change la donne. Grâce à notre partenariat, Cohere exploitera ses modèles d'IA dans l'infrastructure du Réseau d'IA tissé de Bell, appuyée par les capacités combinées d'Hypertec et de BUZZ HPC. Cette entente souligne le rôle que le Réseau d'IA tissé de Bell joue pour aider les entreprises à passer de l'expérimentation à la production au sein d'une infrastructure qui est localisée, opérée et gérée au Canada. »

- Michel Richer, président, Réseau d'IA tissé de Bell

« Pour les entreprises et les gouvernements, l'adoption de l'IA ne consiste pas seulement à avoir accès à des modèles puissants. Il faut savoir où ces modèles sont exploités, comment les données sont protégées et si la technologie peut être déployée avec le niveau de sécurité et de fiabilité requis par leurs activités. Cette collaboration offre à Cohere une autre façon de soutenir ses clients au Canada grâce à une IA avancée, conçue pour une utilisation réelle sur une infrastructure qui tient compte des priorités du Canada. »

- Michael Pelosi, directeur de Cohere pour le Canada

« Une infrastructure d'IA avancée requiert des systèmes hautement perfectionnés, des talents techniques chevronnés, une expertise approfondie ainsi que la capacité de déployer et de soutenir ces solutions à grande échelle. À titre de partenaire FEO de NVIDIA, Hypertec propose bon nombre des plateformes de serveurs d'IA les plus avancées de l'industrie. Elle offre la capacité d'optimiser les architectures en fonction des charges de travail d'IA et de calcul haute performance (HPC) spécifiques à sa clientèle. Grâce à ce partenariat, nous combinons une infrastructure de calcul de pointe dotée des capacités de déploiement, d'intégration et de service requises pour exploiter des environnements d'IA de nouvelle génération de façon fiable et efficace. »

- Don Schlidt, président de la division HPC et IA, HCM, Hypertec

« L'IA n'évolue pas si elle se base uniquement sur des idées. Elle doit se baser sur des centres de données, des solutions de calcul spécialisées pour les processeurs graphiques, des modèles sophistiqués et de l'exécution opérationnelle. Ce partenariat permet de former une combinaison qui n'existe nulle part ailleurs au Canada. Il réunit la plateforme nationale de Bell, les modèles d'IA d'entreprise de calibre mondial de Cohere, les serveurs de processeurs graphiques fabriqués au Canada d'Hypertec. Ces éléments sont combinés à l'expertise en matière d'installations d'IA de BUZZ et à sa solution infonuagique d'IA souveraine propulsée par la plateforme de solutions complètes de NVIDIA pour les installations d'IA. Ce partenariat est déjà porté par un élan formidable car il pallie un réel manque à l'échelle nationale : il permet de donner au Canada l'infrastructure d'IA souveraine nécessaire pour transformer l'ambition en retombées concrètes. Pour la population canadienne, cela se traduit par le développement d'une infrastructure qui favorise l'usage responsable de l'IA, améliore la qualité de vie et renforce la compétitivité du pays à l'échelle internationale. Le Canada a contribué à l'invention de l'IA moderne. Nous construisons maintenant des installations pour propulser cette IA. »

- Craig Tavares, président et directeur des opérations, BUZZ HPC

« Le Canada ne peut pas exercer un poids concurrentiel dans l'économie mondiale de l'IA s'il ne dispose pas de l'infrastructure, des talents et des partenariats nécessaires pour la soutenir. Cette collaboration réunit ces trois éléments. Elle connecte l'infrastructure, la puissance de calcul et les capacités d'IA évoluées entre elles de façon à aider les organismes à renforcer leur contrôle sur les données et les innovations. Elle témoigne de la solidité de l'écosystème d'IA du Canada et de l'importance d'une collaboration continue entre les innovateurs pour garantir que la croissance économique, les emplois et la propriété intellectuelle se développent et demeurent ici au pays. Il s'agit du type de progrès dont nous avons besoin pour renforcer la position du Canada dans un contexte mondial en rapide évolution. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de Cohere

Fondée en 2019, Cohere est un chef de file en IA d'entreprise axée sur la sécurité. Nous développons des modèles de base et des produits de bout en bout destinés à résoudre les problèmes concrets des entreprises. Nous collaborons avec les entreprises pour fournir une intégration transparente, une personnalisation complète et des solutions faciles à utiliser. Notre plateforme tout-en-un offre le plus haut niveau de sécurité, la confidentialité et une flexibilité de déploiement infonuagique, les environnements privés et sur place. Cohere, dont les sièges sociaux sont situés à Toronto et San Francisco, exerce ses activités dans d'autres bureaux à Londres, New York, Montréal, Paris et Séoul, et dessert des clients dans le monde entier.

L'entreprise a obtenu environ 1,6 G$ US provenant d'investisseurs technologiques stratégiques (AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), d'investisseurs institutionnels (Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC, Nexxus) et de pionniers du domaine de l'IA, notamment Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel et Raquel Urtasun. Pour en savoir plus, visitez cohere.com.

À propos d'Hypertec

Fondée en 1984, Hypertec a pour mission de mettre à profit son expertise, son esprit d'innovation et la force de ses partenariats pour transformer les défis en moteurs de croissance durable, grâce à des solutions technologiques. Hypertec est reconnue par des leaders de l'intelligence artificielle, des services financiers, des médias et du divertissement, de la santé et du secteur public. Présente dans plus de 80 pays, elle aide ses clients à repousser les limites et à garder une longueur d'avance grâce à des technologies transformatrices. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.hypertec.com.

À propos de BUZZ HPC

BUZZ High Performance Computing (BUZZ), une filiale entièrement détenue par HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX : HIVE, NASDAQ : HIVE) (la « Société » ou « HIVE »), offre des services en nuage de classe entreprise et des grappes de processeurs graphiques à grande échelle dans des centres de données à intégration verticale. Fièrement canadienne, BUZZ construit des installations d'IA souveraines et gère des opérations qui s'étendent sur 9 fuseaux horaires et 3 continents. La plateforme soutient une gamme de services gérés, dont Kubernetes, Slurm, les machines virtuelles, et les déploiements sans système d'exploitation optimisés pour l'IA, l'apprentissage automatique et les charges de travail scientifiques. Avec un siège social au Canada et une présence internationale, BUZZ est l'une des premières et rares plateformes d'IA souveraine canadienne qui exerce ses activités à grande échelle. Depuis 2017, elle a déployé des environnements de calcul intensif à travers le Canada et les pays nordiques. Ses installations d'IA entièrement alimentées par des énergies renouvelables et conçues avec un indicateur d'efficacité énergétique ultra-faible, hébergent des milliers de processeurs graphiques de qualité industrielle en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe utilisés pour l'entraînement, l'ajustement et l'inférence des modèles d'IA.

Grâce à ses processeurs graphiques écologiques, BUZZ combine innovation en matière d'IA et durabilité, tout en offrant une expertise localisée et une infrastructure mondiale.

Apprenez-en plus sur le site https://www.buzzhpc.ai.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent notamment l'entente et la collaboration entre Bell, Cohere, Hypertec et BUZZ HPC, l'impact prévu de celles-ci sur l'infrastructure d'IA souveraine canadienne, les avantages escomptés qui pourraient en découler, la capacité de ces entreprises (Bell, Cohere, Hypertec et BUZZ HPC) à soutenir les clients à la recherche d'une pile d'IA canadienne hautement performante offrant une rentabilité optimale tant pour les fournisseurs que pour les entreprises, les attentes concernant les capacités d'exploitation et de propulsion de l'IA, l'écosystème d'IA au Canada et la capacité du Canada à concurrencer dans l'économie mondiale de l'IA, ainsi que tout autre énoncé ne constituant pas un fait historique. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs. Nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ou pour toute autre raison. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse, y compris l'impact et les avantages escomptés de l'entente et de la collaboration entre Bell, Cohere, Hypertec et BUZZ HPC, sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ils sont fondés sur diverses hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité et la performance de l'infrastructure de calcul avancée et la demande d'infrastructure et de solutions d'IA basées au Canada de la part des entreprises et des organismes gouvernementaux canadiens. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que l'impact prévu et les avantages escomptés de l'entente et de la collaboration seront réalisés. Consultez le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de presse de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

Questions des médias :

Bell

Matt Silver

[email protected]

Cohere

Patrick Allen

[email protected]

Hypertec

Sarah Andrews

[email protected]

BUZZ HPC

Nathan Fast

[email protected]

Questions des investisseurs :

Bell

Kris Somers

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)