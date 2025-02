LE REPRENEURIAT : UN LEVIER DE PRODUCTIVITÉ, D'INNOVATION ET D'AMBITION POUR LE QUÉBEC

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) salue l'initiative de l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard et de ses associés pour leur lettre ouverte Le repreneuriat : un nouveau souffle pour l'économie d'ici. Cette prise de position met en lumière un enjeu économique crucial, au cœur même de la mission du CTEQ : assurer la pérennité des entreprises québécoises.

Depuis 2021, le repreneuriat dépasse la création de nouvelles entreprises au Québec et des dizaines de milliers de PME québécoises devront être transférées dans les prochaines années1. Dans un contexte où la compétitivité québécoise est mise à l'épreuve par l'intensification des défis commerciaux avec les États-Unis et une transformation rapide des marchés, le repreneuriat doit devenir un levier stratégique de croissance, de productivité et d'innovation.

____________________________ 1 Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec, 2015-2021 de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise au Québec (ORTEQ)

Un virage stratégique pour l'économie du Québec

Depuis 10 ans, le CTEQ a posé les bases d'un écosystème pour assurer la continuité des entreprises. Le repreneuriat n'est pas qu'un simple changement de propriétaire : c'est une occasion d'insuffler un nouvel élan qui sera source de modernisation et d'optimisation de la productivité. Toutefois, sans une préparation adéquate, plusieurs entreprises risquent de disparaître ou de passer sous contrôle étranger, menaçant notre souveraineté économique.

Le repreneuriat implique bien plus que les entrepreneurs : institutions financières, comptables, avocats et organismes de développement économique doivent s'unir pour assurer la prospérité des entreprises d'ici.

« Il faut voir la relève entrepreneuriale comme un moteur de productivité et de compétitivité pour le Québec. Une entreprise qui réussit son transfert ne fait pas que survivre : elle se renouvelle et devient plus performante. Structurer cette transition est essentiel. », indique Daniel Lamarre, vice-président exécutif du Conseil d'administration, Groupe Cirque du Soleil

Des initiatives concrètes pour structurer le repreneuriat

Ces dernières années, Le CTEQ a déployé des solutions tangibles pour accompagner cédants et repreneurs :

Une équipe-conseil spécialisée en transfert d'entreprise , offrant un accompagnement neutre, et ce, partout au Québec

, offrant un accompagnement neutre, et ce, partout au Québec L'INDEX , la plus grande plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs d'entreprises

, la plus grande plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs d'entreprises Le Sommet du repreneuriat , rassemblant chaque année les entrepreneurs et les acteurs clés du transfert d'entreprise

, rassemblant chaque année les entrepreneurs et les acteurs clés du transfert d'entreprise L'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise au Québec (ORTEQ) et l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec , fournissant des données essentielles et une cartographie du repreneuriat au Québec

, fournissant des données essentielles et une cartographie du repreneuriat au Québec La Semaine nationale du repreneuriat , qui sensibilise et mobilise les décideurs

, qui sensibilise et mobilise les décideurs La Table nationale du repreneuriat , qui réunit experts et partenaires pour accélérer la mise en place de solutions

, qui réunit experts et partenaires pour accélérer la mise en place de solutions L'unique programme de certification en gestion de transfert d'entreprise au Canada en collaboration avec l'Institut de leadership

Structurer le repreneuriat pour maximiser l'impact économique

Si la lettre ouverte met en lumière l'importance du repreneuriat, elle ne précise pas comment y parvenir concrètement. C'est ici que le CTEQ intervient en déployant des solutions structurantes :

Le Répertoire national des entreprises , identifiant les entreprises à vendre dans les prochaines années pour garder nos fleurons sous propriété québécoise

, identifiant les entreprises à vendre dans les prochaines années pour garder nos fleurons sous propriété québécoise Un accompagnement stratégique et une force de maillage , avec des partenaires comme la FTQ et Investissement Québec

, avec des partenaires comme la FTQ et Investissement Québec Le Club des repreneurs qualifiés , pour les acheteurs avec des capacités de reprendre les entreprises du Québec inc.

, pour les acheteurs avec des capacités de reprendre les entreprises du Québec inc. Des formations spécialisées , en partenariat avec HEC Familles en affaires, pour outiller les professionnels du transfert

, en partenariat avec HEC Familles en affaires, pour outiller les professionnels du transfert Des solutions numériques innovantes, comme l'intelligence artificielle, pour faciliter le processus de transfert

« Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec investit dans le repreneuriat par l'entremise du Plan québécois en entrepreneuriat. Il est maintenant temps de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques pour en faire une véritable priorité nationale », souligne Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ.

Un appel à la mobilisation

Le repreneuriat est une occasion unique pour accélérer la productivité, favoriser l'innovation et renforcer l'ancrage québécois de nos PME. Nous invitons les décideurs économiques à s'engager dès aujourd'hui pour structurer le repreneuriat et faire du Québec un modèle en la matière. Ensemble, bâtissons un écosystème solide où nos entreprises peuvent facilement trouver un repreneur, préservant ainsi notre patrimoine entrepreneurial et assurant une croissance économique durable.

