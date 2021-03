Zhang Yuzhuo, président de Sinopec, a annoncé que l'entreprise chef de file parmi les principales sociétés pétrolières et pétrochimiques intégrées du monde s'engageait à atteindre sa production maximale d'émissions de carbone avant l'objectif fixé par la Chine et s'efforçait d'atteindre la neutralité carbone 10 ans avant celui-ci.

Sinopec a également fait paraître ses résultats avant le 28 mars, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au premier trimestre de 2021 devrait se situer entre 16 et 18 milliards de yuans (de 2,43 à 2,74 milliards de dollars américains), ce qui représente un départ fulgurant.

Face aux graves répercussions de la pandémie de COVID-19 en 2020, en particulier la chute des prix du pétrole et la chute marquée de la demande, la réaction rapide de Sinopec et ses actions proactives visant à coordonner la prévention, le contrôle et la production et l'exploitation en ces temps de pandémie ont permis à l'entreprise d'obtenir des résultats exceptionnels tout en favorisant la réforme et le développement de l'entreprise.

« Afin de bâtir une entreprise spécialisée dans les produits chimiques d'énergie propre de calibre mondial, Sinopec adoptera activement la révolution énergétique et la transformation industrielle et mettra fermement en œuvre une stratégie de développement pionnière pour former une structure industrielle fondée sur les ressources énergétiques. Celle-ci utilisera des produits pétroliers propres et aura recours au génie chimique moderne tout en s'appuyant sur les piliers clés de la croissance que sont l'énergie nouvelle, les nouveaux matériaux et la nouvelle économie », a souligné M. Zhang.

Accélérer la transition énergétique pour construire « la plus grande entreprise d'énergie d'hydrogène »

Sinopec fera du développement de l'énergie d'hydrogène l'objectif principal de ses nouvelles entreprises du secteur de l'énergie, en utilisant pleinement les avantages de son industrie et de son réseau pour promouvoir vigoureusement l'énergie fossile propre et les opérations à énergie propre d'envergure. L'entreprise compte aussi participer pleinement à la construction de réseaux d'infrastructures de recharge et de remplacement de batteries, et accélérer le développement de l'énergie d'hydrogène.

Au cours des cinq prochaines années, Sinopec prévoit construire 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène ou de pétrole-hydrogène et mettre sur pied « la plus grande société chinoise d'énergie d'hydrogène ». Celle-ci se fera ainsi le porte-étendard de l'industrie.

Propulser la modernisation industrielle pour devenir un fournisseur énergétique complet pour les services pétroliers, gaziers, d'hydrogène, électriques et non pétroliers

La nouvelle sphère d'activité industrielle de Sinopec laisse entrevoir les prochains développements de sa transformation et de sa mise à niveau. L'entreprise consolidera sa « base unique » afin de jeter des assises solides pour les ressources énergétiques et d'accroître efficacement les réserves de pétrole et de gaz ainsi que sa capacité de production d'énergie primaire. Elle compte aussi renforcer les « deux pendants » que sont l'amélioration de la qualité du pétrole propre et le développement industriel moderne. Finalement, elle vise à développer les « trois nouvelles », en l'occurrence explorer les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et la nouvelle économie pour parvenir à la conversion de l'énergie cinétique, nouvelle et ancienne.

Dans le domaine des nouvelles énergies, Sinopec consolidera ses principaux atouts du secteur de l'énergie d'hydrogène et accélérera la stratégie visant à faire de l'entreprise un fournisseur énergétique complet pour les services pétroliers, gaziers, d'hydrogène, électriques et non pétroliers. En forgeant une chaîne industrielle forte et efficace.

Promouvoir l'innovation technologique pour accélérer la création d'une entreprise de technologie pilote

Sinopec continuera d'approfondir la réforme de son système scientifique et technologique, en stimulant le financement de la recherche et développement pour mettre davantage l'accent sur la recherche fondamentale et appliquée. Elle pourra ainsi renforcer la recherche sur les technologies de base, ce qui permettra d'atteindre rapidement des résultats correspondants et une itération rapide des produits. Il s'agira aussi d'améliorer les capacités d'innovation originales et indépendantes, de cultiver des talents novateurs pour accélérer la création d'une entreprise pilote de technologie et de fournir un soutien scientifique et technologique solide pour le développement de la transformation et la mise à niveau industrielle.

Maintenir une faible émission de carbone pour atteindre la carboneutralité 10 ans avant l'objectif de la Chine

Pour la première fois, Sinopec a intégré le concept de « propreté » dans la vision et les objectifs de l'entreprise, cela afin de permettre la mise en œuvre d'une approche verte pour renforcer sa compétitivité de base. Sinopec prendra des mesures pour utiliser le gaz naturel et l'électricité, développera vigoureusement la production d'hydrogène vert et augmentera la proportion de matières premières à faibles émissions de carbone afin de développer une économie du recyclage et de réduire l'empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie.

D'ici 2025, la quantité des émissions de méthane de Sinopec sera réduite de 50 % et des projets de démonstration de captage, d'utilisation et de stockage de mégatonnes de carbone seront réalisés. Parallèlement, Sinopec développera des forêts carboneutres, des stations-service carboneutres et mettra sur pied d'autres modèles distinctifs pour doter l'entreprise d'une nouvelle image verte et propre.

Dans ce contexte où la Chine propose la décroissance de ses émissions de carbone à partir de 2030 et d'atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2060, Sinopec est en voie d'arriver à cet objectif de carboneutralité et de réduction des émissions de carbone avant l'année cible. L'entreprise pourrait atteindre la carboneutralité 10 ans à l'avance et apporter de nouvelles contributions à la lutte contre les changements climatiques mondiaux.

