Le REM lève avec succès 1,85 G$ avec sa première émission d'obligations vertes

L'une des plus importantes émissions d'obligations vertes jamais réalisées sur le marché canadien

d'obligations vertes jamais réalisées sur le marché canadien Création d'un programme d'émission d'obligations à long terme

Demande soutenue sur toutes les échéances (5, 7, 10 et 30 ans)

Fort intérêt des investisseurs, qui confirme leur confiance envers le REM

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - CDPQ Infra, filiale de La Caisse, annonce la clôture d'une émission de billets de premier rang non garantis à taux fixe par le Réseau express métropolitain (Projet REM s.e.c.) pour un montant de 1,85 milliard de dollars canadiens. Cette transaction s'inscrit dans l'évolution positive d'un grand projet d'infrastructure, alors que le REM poursuit sa transition vers une phase d'exploitation à long terme.

Cette transaction se distingue sur les marchés financiers canadiens par son ampleur et par le fort intérêt des investisseurs. Selon les données disponibles, elle se classe parmi les plus importantes émissions d'obligations vertes liées à une infrastructure de transport collectif, de même que parmi les émissions inaugurales les plus significatives dans le secteur mondial du transport. La répartition des émissions, dans des échéances entre 5 et 30 ans, a permis de capter une forte demande et d'obtenir des taux avantageux sur l'ensemble de l'émission, preuve de crédibilité auprès des investisseurs. L'accueil exceptionnel du marché démontre que le REM est aujourd'hui reconnu comme un actif solide, capable d'attirer des capitaux sur le long terme.

Une gestion financière rigoureuse au bénéfice des déposants

Ce financement s'inscrit dans une approche de gestion financière rigoureuse. Elle permet d'optimiser la structure de capital du projet et de diversifier ses sources de financement, tout en maintenant un profil de risque adéquatement calibré. Cette pratique de marché courante vise à maximiser l'efficacité financière de l'actif afin d'assurer des rendements stables à long terme pour les déposants de La Caisse.

Citation :

« Cette annonce illustre la double vocation du REM : offrir un service de transport transformationnel et fiable aux usagers tout en générant des rendements durables pour les déposants de La Caisse. Le vif succès de cette émission d'obligations vertes confirme la pertinence de capitaliser sur des solutions financières cohérentes avec la transition énergétique ainsi qu'avec la nature du REM. En gardant les usagers au cœur de nos décisions, nous poursuivons la création de valeur à long terme, au bénéfice de la collectivité et des déposants. »

Daniel Farina, président et chef de la direction de CDPQ Infra

Le présent communiqué contient de l'information prospective portant notamment sur l'utilisation du produit du placement. Les résultats réels pourraient différer de façon importante en raison de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans la notice d'information confidentielle de l'émetteur.

À propos de CDPQ Infra

CDPQ Infra met de l'avant un modèle novateur pour la réalisation efficace et rigoureuse de projets majeurs d'infrastructures publiques. Ses équipes multidisciplinaires couvrent l'ensemble des volets des projets et appliquent une approche intégrée des phases de planification, de financement et de réalisation pour assurer leur succès. L'objectif de CDPQ Infra est de générer des rendements pour les déposants et déposantes de La Caisse, son actionnaire unique, tout en réalisant des projets porteurs qui soutiennent le développement de l'économie et des communautés.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Renseignements : CDPQ Infra / La Caisse, [email protected]