MONTRÉAL, le 22 nov. 2025 /CNW/ - « Cette nuit un tragique accident est survenu sur le réseau, impliquant un train et des personnes qui se sont introduites sur les voies. Une personne a malheureusement perdu la vie et deux autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Nous sommes profondément attristés par cet événement et nos pensées accompagnent la famille et les proches touchés par cette tragédie. L'opérateur du REM, Pulsar collabore étroitement avec les services d'urgence et les autorités publiques afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant cet accident. »

Source : [email protected]