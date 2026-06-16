Début de la phase de planification pour deux stations additionnelles du REM

Lancement de la phase de planification pour la station Griffintown-Bernard-Landry et une nouvelle station dans le secteur des rues Bridge et Wellington

Analyse des meilleurs procédés pour limiter les impacts de la construction sur les riverains et sur le service du REM

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent aujourd'hui une étape importante dans le développement du REM. Il s'agit du lancement de la phase de planification pour la réalisation de deux stations additionnelles du Réseau express métropolitain (REM) au cœur de Montréal, soit Griffintown-Bernard-Landry ainsi qu'une nouvelle station dans le secteur des rues Bridge et Wellington.

La phase de planification s'amorcera dans les prochains mois et permettra d'établir l'échéancier ainsi que le coût final du projet. Ces deux stations amélioreront considérablement l'accès au transport collectif dans des secteurs en forte transformation, de part et d'autre du canal de Lachine.

Déjà prévue dans le plan initial, la station Griffintown-Bernard-Landry desservira le nord du canal de Lachine. Quant à la nouvelle station implantée dans le secteur des rues Bridge et Wellington, demandée par la Ville de Montréal en 2023, elle viendra soutenir le développement du secteur du bassin Wellington et du sud du canal de Lachine, un territoire à fort potentiel de requalification urbaine et économique.

Les prochaines étapes sont rendues possibles grâce à une contribution supplémentaire de 250 M$ de la Banque de l'infrastructure du Canada et de 25 M$ du gouvernement du Québec. Quant à la contribution de CDPQ Infra, elle sera confirmée en fonction des coûts finaux de construction.

Planification détaillée

Au cours des prochaines semaines, CDPQ Infra amorcera les travaux de planification détaillée du projet, ce qui comprend :

les démarches d'approvisionnement

les études techniques et environnementales

La réalisation du projet est envisagée sur un horizon d'environ quatre ans, ce qui comprend les phases de planification et de construction. La phase de construction pourrait débuter en 2028.

Une approche optimisée pour les usagers et la réalisation du projet

À la suite des analyses techniques, CDPQ Infra a recommandé la construction simultanée des deux stations, une approche qui permet de :

limiter les répercussions potentielles sur le service du REM

réduire les impacts sur les riverains

limiter les coûts

Cette synchronisation est essentielle compte tenu de la complexité des travaux, qui nécessitent notamment l'intégration d'une nouvelle station au-dessus d'infrastructures ferroviaires en service et une coordination des interventions sur le réseau du REM.

La phase de planification permettra d'établir les meilleures méthodes afin de réduire les impacts de ces travaux, à la fois pour les usagers du réseau et pour les résidents des secteurs concernés.

Citations :

« Le commencement des travaux de planification des deux nouvelles stations du REM est une étape importante afin d'offrir à la population des déplacements plus rapides, efficaces et durables. La proximité d'une station du REM dans un quartier a des effets bénéfiques, non seulement sur la mobilité, mais également sur la qualité de vie des résidents. Pour l'ensemble de ces raisons, il s'agit d'une excellente nouvelle pour Montréal et les environs. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec

« Partout à Montréal, le gouvernement Fréchette investit pour développer un réseau de transport collectif à la hauteur des besoins d'une métropole moderne et en pleine croissance. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec la planification de deux stations additionnelles du REM. Ces projets structurants permettront à un plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais de se déplacer facilement, rapidement et de façon durable. En améliorant la mobilité dans des secteurs en plein essor comme Griffintown et Bridge-Bonaventure, nous contribuons à bâtir une métropole plus connectée, plus attractive et plus compétitive pour les décennies à venir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Montréal continue de grandir et nos infrastructures de transport doivent suivre. L'ajout de ces deux stations du REM est une excellente nouvelle pour les résidents, les travailleurs et les entreprises de Griffintown et du secteur Bridge-Bonaventure. En plus d'améliorer les déplacements et de soutenir le développement de nouveaux logements et d'activités économiques, ces stations contribueront à bâtir une métropole plus accessible, plus connectée et plus attractive. »

Soraya Martinez-Ferrada, mairesse de Montréal

« Nous sommes fiers de réaliser un deuxième investissement dans le réseau du REM, l'un des projets de transport collectif les plus importants au Canada. Avec cette contribution additionnelle, c'est un montant total de 1,83 milliard $ que la Banque de l'infrastructure du Canada investit dans le REM. Cette nouvelle station située dans le secteur du bassin Wellington contribuera à valoriser des terrains sous-utilisés et à soutenir la construction de milliers de nouveaux logements dans la deuxième plus grande ville du pays. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« La construction simultanée de ces deux stations est la meilleure solution pour les usagers et pour le réseau. Elle permet de mettre en place les méthodes les plus efficaces pour réaliser cette bonification importante du réseau, tout en limitant les impacts sur le service du REM et les milieux avoisinants. »

Daniel Farina, président et chef de la direction, CDPQ Infra

SOURCE CDPQ Infra Inc.

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